Csak erős idegzetűeknek! Horrorisztikus hulladékra bukkantak Jászberény külterületén – videóval, galériával
Elképesztő állapotok uralkodnak a Neszűrben. Az illegális szemétlerakás hosszú ideje komoly probléma Jászberény külterületén, a napokban újabb sokkoló videó látott napvilágot a közösségi médiában. Amikor kimentünk a helyszínre, nem akartunk hinni a szemünknek, annyira megdöbbentő volt, amit ott láttunk.
Újabb illegális szemétlerakás borzolja a kedélyeket Jászberényben. Ismeretlen teherautóról több bálányi vélhetően veszélyes textilt, köztük véres pelenkákat, műtősruhákat és lepedőket helyeztek el illegálisan a Neszűrben – ez derül ki abból a felvételből, amit Sárközy Csabáné Béres Krisztina a Jászberényi Jótékonykodók Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő osztott meg szeptember 4-én közösségi oldalán.
A helyszínen járva magunk is megdöbbentünk a több bálányi illegálisan lerakott hulladék láttán. A szeméthegyek között használt, véres pelenkák, műtős nadrágok és felsők, szennyezett kórházi lepedők, takarók is vannak, melyek nemcsak a környezetet veszélyeztetik, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek. Mint azt megtudtuk, a jobb sorsra érdemes Neszűr több pontján is bukkantak ilyen hulladékhalomra.
Sárközy Csabáné Béres Krisztina hírportálunknak elmondta, hogy a helyiek beszámolói szerint egy fehér teherautóval szállították a kórházi hulladékot a Neszűrbe.
– Miután átvizsgáltam a szemétkupacokat, a Jászberényi Jótékonykodók Egyesület nevében több helyen is bejelentettem az esetet. Értesítettem a rendőrséget, az állategészségügyet, írtam a város jegyzőjének és a katasztrófavédelemnek. A textileken egy osztrák cég nevét találtam meg, nekik is írtam emailt, valamint felvettem a kapcsolatot egy olyan személlyel, aki az osztrák egészségügyben vezető beosztásban dolgozik, és segít az ügy felgöngyölítésében. Felháborító, hogy nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőműben ártalmatlanították a kórházi hulladékot – számolt be a megdöbbentő esetről az egyesület elnöke, aki a Jászberényi Szemétszedők Csoportjában is megosztotta az illegális hulladékról készült videót.
– Nemcsak egyszerű szemét, fertőző is lehet. Sok kisgyermek lakik ott. Durva, ami megy! – írta a poszthoz az egyik hozzászóló.
Elképesztő állapotok uralkodnak a NeszűrbenFotók: Pesti József
Bobák Zsolt önkormányzati képviselő is posztolt fényképet augusztus 28-án a neszűri illegális hulladékról. - A Neszűrbe már mindent kivisznek, de ilyet én még nem láttam. Több bála kórházi szennyes, feltehetően fertőző lepedő és egyéb textilia. A bejelentést megtettem a rendőrségen - írta közösségi oldalán.
Megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, így megtudtuk, hogy az ügyben a Jászberényi Rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen augusztus 28-án.
– Tekintettel arra, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásról van szó, egyéb információt nem áll módunkban közölni – tájékoztatott Sipos-Kácsor Andrea rendőr alezredes, sajtóreferens.
