Követendő példa

Nem hiszi el, mit tesz minden nap a tiszaföldvári étterem tulajdonosa

Címkék#Tiszaföldvár#Gólya Étterem#jótékonyság

Tiszaföldváron egy megható kezdeményezés indult. A Gólya Étterem tulajdonosa nap mint nap kiteszi a megmaradt friss fogásokat az étterem elé, hogy bárki elvihessen belőle egy adaggal.

Major Angéla

Van, aki a szavakkal ad reményt, mások a cselekedeteikkel. Tiszaföldváron egy egyszerű, mégis szívet melengető kezdeményezés indult el. Minden nap néhány adag frissen főzött ingyen ebédet, vagy éppen vacsorát tesznek ki a Gólya Étterem elé, bárki számára, aki éppen arra jár, és jól esne neki egy tányér meleg étel.

Ingyen étel kerül az asztalra Tiszaföldváron a Gólya Étterem tulajdonosa jóvoltából
Ingyen étel kerül az asztalra Tiszaföldváron a Gólya Étterem tulajdonosa jóvoltából 
Fotó: Beküldött

Ingyen étel a rászorulóknak

A vendéglő tulajdonosa, Vámosiné Takács Beatrix úgy döntött, nem engedi, hogy a megmaradt adagok kárba vesszenek, inkább egy jó ügy érdekében felajánlja. Elárulta, hogy amikor a napi menüztetésnek vége, de marad 2-3 porció leves vagy főétel, 15 óra után kihelyezi az étterem elé egy padra, vagy asztalra. Mellette egy kiállított tábla áll a következő szöveggel: Vidd és edd! Lakj jól! Friss-meleg étel! Ezzel szeretné jelezni, hogy az ételből bárki vehet, aki rászorul és éhes.

– Ne szégyellje senki, aki szeretne belőle! – mondta az étterem tulajdonosa. – Ha valakinek jólesne egy adag  friss étel, vegye el, és nyugodtan fogyassza el.

A Gólya Étterem előtt Tiszaföldváron, minden nap néhány adag friss étel várja a rászorulókat
A Gólya Étterem előtt Tiszaföldváron, minden nap néhány adag friss étel várja a rászorulókat
Fotó: Beküldött

A házias ízű ételek este fél 8-ig, az étterem nyitvatartásáig kint maradnak, ha addig nem fogy el minden.  Bár erre még nem volt példa, hogy ne talált volna gazdára a kiporciózott finomság. – A segíteni akarásból indult minden. Láttam, hogy mások is támogatnak ilyen formában rászorulókat. Én magam is örömmel csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez. Minden nap marad néhány adag, és annál minden jobb, minthogy kárba vesszen. Ezért szeretném, hogy jusson belőle azoknak is, akiknek talán nagyobb szükségük van rá – osztotta meg velünk a jótékonyság gondolatát Beatrix.

A tiszaföldvári étterem előtt elhelyezett asztal nap mint nap a segítő szándék bizonyítéka, egy tányér kedvesség, amely meleg ételt és egy kis szeretet is ad az arra járóknak.

 

 

