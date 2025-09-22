Különleges busz gördült be Abonyba

Az ingyenes szűrővizsgálatokat a Kultúra Háza előtti területen vehették igénybe a lakosok. Az esemény a kormány és az Európai Unió által finanszírozott ESZA+ pályázatnak köszönhetően valósult meg a hétvégén. A kezdeményezés célja, hogy a betegségeket időben felismerhessék, és hogy ösztönözzék a lakosságot a szűrővizsgálatokon való részvételre.

Ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt az abonyiak

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Egészség a fókuszban: ingyenes szűrővizsgálatok Abonyban

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint szombaton délelőtt kétféle ingyenes szűrővizsgálati programmal is élhettek a helyiek, melyeket egészségügyi szakemberek végeztek. A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája állapotfelmérést és alapvető szűrővizsgálatokat biztosított a Kultúra Háza előtti területen. Ennek köszönhetően lehetőség nyílt például vérnyomás- és vércukorszint-mérés, valamint depresszióteszt elvégzésére is. Népszerű volt az Országos Kórházi Főigazgatóság munkatársai által biztosított szűrőbusz is.

Pető Zsolt polgármester is részt vett a szűréseken, melyeket egészségügyi szakemberek végeztek ingyenesen Abonyban

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Szemmel láthatóan nagyon sok abonyi élt az ingyenes lehetőségekkel, melyekkel sok betegség időben felismerhető, és a nagyobb baj ily módon több esetben is elkerülhető. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek vizsgálatokon, és természetesen minden egészségügyi dolgozónak, aki ebben segítségünkre volt – fogalmazta meg a városvezető.