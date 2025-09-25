Berobbant a nátha? Van egy eszköz, ami csodát tehet! Érdemes élni a lehetőséggel

Még csak szeptember van, de már tombolnak a vírusok. A légúti panaszok kezelésére szuper választás lehet egy inhalátor, ami akár a betegségek megelőzésében is segítség lehet. A Lidlben is kapható lesz egy ilyen inhalátor, ráadásul kedvező áron.

Allergiás panaszok enyhítésében, betegségek megelőzésében is segíthet az inhalátor. Most akciósan vehetünk ilyen eszközt

Ha még nem beteg a gyerek és a család, akkor ideje felkészülni az őszi-téli betegségekre. Ha már tombol a nátha, érdemes beszerezni egy inhalátort, ami segíthet a kor leküzdésében. Szeptember 25-étől meglehetősen kedvezményesen juthatunk ilyen eszközhöz. több jászkunsági boltban is.

Megfázás ellen akciós inhalátorral

Emlékeznek a kamillás gőzölésre? Korosabb olvasóink valószínűleg tudják, hogy a betegek voltunk akkor ez volt az egyik gyógymód, hogy hogy csökkenjen az arc- és orrüregi elzáródás, gyulladás. Manapság már inkább inhalátorokat használunk, amik hasonló módon fejthetik ki jótékony hatását.

A témával kapcsolatban a Mindmegette cikkében olvasható, hogy az inhalátor segítségével a különféle gyógyszereket porlasztott formában tudjuk bejuttatni a szervezetbe, így célzottabb és gyorsabb lehet a gyógyszer hatása, emellett nem károsítja a gyomrot.

Az inhalátorba tölthető gyógyvíz is, amivel tisztíthatók a légutak, megszüntethetők allergiás panaszok, sőt a vírusos időszakban akár megelőzés céljából is használhatjuk az inhalálást. Legyen szó por- vagy pollenallergiáról, bármelyik esetében hatásos lehet, felső és alsó légutak kezelésére is

Ennyibe kerül a Lidlben a segédeszköz

Sok helyen kapni inhalátort, ennek egyik fajtája a kompresszoros inhalátor, amit most a Lidlben kedvező áron, 9999 forintért megvásárolhatunk szeptember 25-től.

A Sanitas készülék gyógyászati segédeszköz, ezért a kockázatokról mindenki olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát! – hívják fel erre a figyelmet a Lidl akciós újságjában is. Abban arról is olvashatnak, hogy mik a készülék jellemzői.