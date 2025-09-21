1 órája
Tehetünk és tennünk is kell ellene: van, akit egy életre megnyomoríthat az iskolai bántalmazás
Elkezdődött az iskola, ami nem csak azért okozhatott sok diákban kellemetlen érzést, mert véget ért a lazázós időszak. Vannak olyan diákok, akik nap mint nap kénytelenek elszenvedni az iskolai bántalmazás (mai divatos nevén bullying) valamilyen formáját. Mai adásunkban róluk, értük beszélgetünk.
Érzékeny témát feszegetünk aktuális podcast adásunkban Bakos-Szabó Renátával, a Szolnoki Szakképzési Centrum mentálhigiénés gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. Nem mehetünk el mellette: az iskolai bántalmazás sajnos mindennapos jelenség a diákok körében és van, akinek az egész életére rányomja a bélyegét. Mit tehet a szülő és mit tanácsoljon a gyermeknek?
Mindig is létezett az iskolai bántalmazás, de ma nem ér véget a kicsengetés után
Biztos kevesen vannak, akik soha életükben nem élték meg az iskolai osztályban, vagy valamilyen csoporton belüli kirekesztést, csúfolódást, bántást. Ez, mondhatni az élet része, különösen általános iskolában, amikor még kevésbé tudatosul a gyerekekben ennek a viselkedésnek a romboló hatása. De az, hogy valaki folyamatos céltáblaként éli az iskolás mindennapokat, már egy más kategória.
Ráadásul tudjuk jól, hogy manapság, amikor a fiatalok életének jelentős része az online térben zajlik, ez a "bullying" oda is behömpölyög, ezzel még nagyobb terhet róva az áldozatra.
Podcast adásunkban ezúttal arra megpróbálunk választ találni arra, hogy:
- milyen formái vannak az iskolai bántalmazásnak
- mitől válik valaki áldozattá és mitől lesz másvalaki bántalmazó
- mik azok a jelek, amik arra utalnak, hogy a gyermekünk iskolai bullying áldozata
- mit tegyen és mit NE tegyen a szülő – bármelyik oldalán áll is a történetnek
- bűnösök közt cinkos aki néma? - mi a helyzet azokkal, akik „csak nézik” amikor valakit bántanak
Olyan témát feszegettünk, amiről nem lehet eleget beszélni. A fiatalok mentális egészsége a tét, amelyet már így is alaposan megtépázott az elmúlt évtized social média őrülete. Ha Önnek van gyermeke, akkor előbb-utóbb valamilyen formában és valamilyen mértékben ő is meg fogja tapasztalni azt, amiről adásunkban beszélünk.
A műsor legfontosabb üzenete pedig az, hogy szülőként a mi felelősségünk a gyerekeknek elmondani, hogy hol vannak a határok, hogy mennyire nincs rendben ha valakit bántanak – és természetesen, hogy hozzánk mindig fordulhatnak.
Nemcsak egyenruha, hivatás is – jubileumot ünnepelnek a kőröstetétleni polgárőrök
Így újul meg a szolnoki campus – kollégium, konditerem, high-tech termek
Szoljon podcast
- Kert, pince, falevél – őszi kockázatok, amikről hallania kell
- Hogyan nyerheti vissza a test a rugalmasságát? Podcastadásunkból kiderül!
- Egyedülálló „ház” nyitotta meg kapuit Szandaszőlőson, gyógyító hatásáról Molnár-Kun Lilla mesél
- A teljes holdfogyatkozás Szolnokról is tisztán megfigyelhető lesz, és hogy honnan, azt Ujlaki Csaba árulja el
- 15 évet töltött Londonban, most elmeséli milyen ott az élet valójában!