Egy titkos jótevő meglepetése sokat változtatott két család életén Abonyban

A nagylelkű csomagoknak köszönhetően két abonyi gyermek számára vált könnyebbé az iskolakezdés. Az adományozó gondosan ügyelt arra, hogy a vadonatúj iskolatáskák minden szükséges felszerelést tartalmazzanak, amire a tanév során szükségük lehet.

Két első osztályos, abonyi gyermek iskolakezdését támogatta egy adományozó

Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Szívből jövő segítség az iskolakezdéshez

Balog-Kökény Krisztina, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjának vezetője arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy augusztus 25-én egy adományozó, névtelensége megtartása mellett szeretne segíteni arra rászoruló családoknak, azon belül is gyerekeknek. Az adományozó ugyanis két teljesen új iskolatáskát vásárolt, amelyeket megtöltött minden olyan tanszerrel, amelyre egy első osztályos gyermeknek szüksége lehet.

– Két első osztályos gyermeknek, egy fiúnak és egy kislánynak vásároltak be teljesen. A felajánló bement az iskolába, megkérdezte, mire van szüksége egy elsősnek, majd ezeket meg is vette. Füzetek, tolltartó, filctoll, tehát gyakorlatilag minden benne volt az uzsonnás doboztól egészen a tornazsákig – mesélte az intézményvezető.

A kislány táska tartalma

Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

A gyermekek és szüleik is örültek az ajándéknak

Megtudhattuk, hogy az adományok a lehető legjobb helyekre kerültek, és a családok rendkívül hálásan fogadták a segítséget az iskolakezdéshez, hiszen egyik gyermeknek sem volt még meg a szükséges felszerelése. Az adománynak köszönhetően a szülők kiadásai jelentősen csökkentek, így nyugodtabban vághattak neki a tanévnek, a gyermekek pedig minden szükséges eszközzel felszerelve kezdhették meg első iskolai évüket.

Bár felajánlások gyakran érkeznek a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központba, de arra még nem volt példa, hogy valaki mindenből teljesen újat vásároljon a gyermekeknek, így az intézmény munkatársait is meglepte a nemes gesztus.