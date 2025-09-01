42 perce
Elindult a zebraszolgálat: a polgárőrök elmondták mit tapasztaltak a tanév első napján
Vége a nyári vakációnak, szeptember elsején országszerte becsengettek az iskolákba. Jászkiséren a Városvédő Polgárőr Egyesület önkéntesei is segítették az iskolakezdést. Ezt tapasztalták a tanév első napján.
Szeptember elsején elkezdődött a 2025/26-os tanév. A Városvédő Polgárőr Egyesület idén is kiemelten készült az iskolakezdésre. Ez történt a tanév első napján az iskolánál.
Így volt biztonságos az iskolakezdés Jászkiséren
Hétfő reggel a polgárőrök öt fő közreműködésével biztosították az iskola és a konyha előtti gyalogátkelőhelyeket, majd a tanévnyitó ünnepséget – számolt be a polgárőrök szolgálatáról közösségi oldalán Czifra Áron, a Városvédő Polgárőr Egyesület elnöke. Kiemelte, az egyesület 11 évvel ezelőtti megalakulásakor a zebraszolgálat volt az első, amit beindítottak, és azóta is minden tanítási napon, hóban, fagyban, esőben és tűző napsütésben is 2-4 fő részvételével vigyáznak a tanulók biztonságos közlekedésére.
– Hosszú szünet után az első tanítási napon a tanulók fegyelmezetten közlekedtek – osztotta meg tapasztalatait a helyi polgárőrség vezetője, aki köszönetet mondott a járművezetőknek, a kerékpárosoknak és a szolgálatot végző polgárőröknek.
