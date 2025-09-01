Elindult a zebraszolgálat: a polgárőrök elmondták mit tapasztaltak a tanév első napján

Szeptember elsején elkezdődött a 2025/26-os tanév. A Városvédő Polgárőr Egyesület idén is kiemelten készült az iskolakezdésre. Ez történt a tanév első napján az iskolánál.

A jászkiséri Városvédő Polgárőr Egyesület önkéntesei is készültek az iskolakezdésre. Szeptember elsejétől kiemelten figyelnek a tanulók biztonságos közlekedésére

Fotó: Czifra Áron Facebook-oldala

Így volt biztonságos az iskolakezdés Jászkiséren

Hétfő reggel a polgárőrök öt fő közreműködésével biztosították az iskola és a konyha előtti gyalogátkelőhelyeket, majd a tanévnyitó ünnepséget – számolt be a polgárőrök szolgálatáról közösségi oldalán Czifra Áron, a Városvédő Polgárőr Egyesület elnöke. Kiemelte, az egyesület 11 évvel ezelőtti megalakulásakor a zebraszolgálat volt az első, amit beindítottak, és azóta is minden tanítási napon, hóban, fagyban, esőben és tűző napsütésben is 2-4 fő részvételével vigyáznak a tanulók biztonságos közlekedésére.

– Hosszú szünet után az első tanítási napon a tanulók fegyelmezetten közlekedtek – osztotta meg tapasztalatait a helyi polgárőrség vezetője, aki köszönetet mondott a járművezetőknek, a kerékpárosoknak és a szolgálatot végző polgárőröknek.