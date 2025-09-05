Ennyi pénzzel segítik a családok életét ebben a jászkunsági városban

szeptember 5., péntek

Ezt jó, ha tudják az érintettek. Már igényelhető az iskolakezdési támogatás Jászárokszálláson.

Illés Anita

Az önkormányzat iskolakezdési támogatást biztosít a jászárokszállási lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolás, középiskolás, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató diákoknak – közölték a város honlapján. Mutatjuk, mennyi pénz jár az érintetteknek.

Így segítik az iskolakezdést
Idén is segíti az iskolakezdést a jászárokszállási önkormányzat
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

 Így enyhítik az iskolakezdés költségeit

A támogatás mértéke az előző évhez hasonlóan az általános iskolások esetén nyolcezer forint, a középiskolások tizenkétezer, a főiskolán és egyetemen tanulók tizenhatezer forintot igényelhetnek. A kérelmeket október 31-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal hatósági irodáján. Fontos információ, hogy a támogatáshoz a tanulói jogviszony igazolása szükséges. Kérelem letölthető a város honlapjáról. 


 


 

