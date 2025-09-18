4 órája
Bilincs és gázspray is előkerült – így intézkedtek az iskolaőrök az előző tanévben
Több mint két hete elindult a 2025/2026-os tanév. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében mintegy húsz tanintézményben több mint félszáz iskolaőr teljesít szolgálatot. Az intézményi, illetve a szülői visszajelzésekből egybehangzóan az derül ki, hogy az iskolaőrök jelenléte és munkája immáron nem csupán megszokott és elfogadott, hanem elvárt és megnyugtató is.
Az öt évvel ezelőtti kezdeti fenntartások után mára teljesen elfogadottá vált az iskolaőri szolgálat azon tanintézményekben, ahol e speciális „rendfenntartói” rendszert bevezették.
A 2024/2025-ös tanév iskolaőri programjának évértékelő értekezletét június 24-én Szolnokon rendezte meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya. A konferencián részt vettek az oktatási intézmények fenntartóinak képviselői is, akik megosztották saját tapasztalataikat. A visszajelzések alapján az iskolaőri programot rendkívül hasznosnak tartják.
Az iskolaőrök játékos, interaktív feladatokon keresztül ismerkedtek a bűnmegelőzéssel és a hatékony kommunikációval, emellett szakmai tudásukat is próbára tehették. Ismételt tájékoztatást kaptak a gyermekbántalmazás felismerhetőségéről, az online és offline elkövetett zaklatások formáiról és az elvárt magatartási formákról is. Szlogeneket és verseket alkottak a bűncselekmények elkerüléséről, sőt, az egyik feladat szerint színészi képességeiket is megcsillanthatták, hiszen az online-csalások kapcsán jeleneteket kellett bemutatniuk.
A jászkunsági iskolaőrök a tavaszi felkészülésük után a nyári időszakban sem pihentek, hanem bűnmegelőzési feladatokat láttak el a rendőrökkel: például, tájékoztató anyagokat osztottak az érdeklődőknek a bűncselekmények áldozattá válásának megelőzési lehetőségeiről.
Több mint ötven iskolában dolgoznak iskolaőrök a vármegyében
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében kezdetben, 2020-ban tizenkilenc iskolában indult el az iskolaőri rendszer. A kezdeményezés pozitív visszhangja után az igények megnövekedtek, megháromszorozódtak, és ez a szám mára ötven fölöttire emelkedett. Sokféle típusú intézményben, általános- és középiskolában, állami és egyházi fenntartásúakban is jelen vannak. Tekintettel arra, hogy vármegyénkben több mint félszáz iskolaőr dolgozik nap mint nap, mindarra bizonyíték, hogy a rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A visszajelzések szerint elégedettek az intézményvezetők, a pedagógusok, az iskola dolgozói, és nem utolsó sorban a szülők is.
Kik lehetnek iskolaőrök? – feltételek és képzés
Az iskolaőrnek fizikai erőnléti, egészségügyi és pszichológiai alapokkal, továbbá életmentéshez szükséges ismeretekkel is rendelkeznie kell. Iskolaőr bárki lehet, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és megfelel a munka törvénykönyve vonatkozó paragrafusainak.
Az iskolaőrök a munkába állásukat követően elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. A tanfolyamok pedagógiai és gyermekpszichológiai, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési, valamint rendvédelmi és gyakorlati modulokból állnak, amelyekből vizsgáznak. Az egyes képzési modulokat modulzáró vizsgák, valamint az iskolaőr képzést iskolaőr vizsga zárja le. Az iskolaőr vizsgára való jelentkezés feltétele a képzés valamennyi modulján való részvétel, továbbá valamennyi modulzáró vizsga sikeres teljesítése.
Iskolaőri állásra a jelentkezést elektronikus úton a területi rendőri szervek e-mail címére, vagy postai úton az egyes területi szervek humán-igazgatási szolgálata részére kell megküldeni, melyek a jelentkezési egységcsomagban megtalálhatók, vagy személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadni azt. Az iskolaőrök keresete a mindenkori garantált bérminimumnak felel meg.
Jogok, eszközök és feladatkörök
Az iskolaőr fegyverhasználati jog nélkül, kényszerítő eszközökkel rendelkező, tehát rendőrbottal, gázspray-vel, bilinccsel felszerelt, sajátos jogokkal felruházott illető. Közfeladatot ellátó személynek minősül, és a rendőrség alkalmazásában áll. Az iskolaőrök egyenruhát, szolgálati igazolványt és jelvényt viselnek. Öltözetük hátrészén van feltüntetve az iskolaőr szó. Az iskolaőrök intézkedési és kényszerítő eszköz-alkalmazási jogosultsága csak a nevelési, oktatási intézmény területére terjed ki, és kizárólag tanítási időben.
Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.
Iskolaőrök akadályozzák meg a diákok közötti konfliktust is
Érdeklődésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya arról számolt be hírportálunknak, miszerint a 2024/2025-ös tanévben foganatosított iskolaőri intézkedések többsége nem generált rendőri intézkedést. Az iskolaőri felszólítás általában elégségesnek bizonyult, erre jellemzően a gyermekek közötti konfliktus miatt került sor. Több esetben segédkeztek az iskolában rosszullétre panaszkodó, játék közben megsérült gyermekek részére történő elsősegély nyújtásában, illetve egészségügyi személyzet értesítésében.
Az iskolaigazgatókkal és a fenntartókkal a kapcsolattartást a rendszeresség jellemzi. Minden tanévben közösen értékeljük az elmúlt időszak tapasztalatait, és az elért eredményeket. Az iskolaőrök beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, az iskolai fegyelem sokat javult. Azon intézményekben, ahol jelen vannak, elfogadták és továbbra is igénylik a jelenlétüket
– közölték hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A jászkunsági tanintézményeken kívül nem minden hazai iskola volt ennyire szerencsés. Országos szinten a 2024-2025-ös tanévben 298 alkalommal intézkedtek az iskolaőrök,
- elsősorban garázdaság,
- közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
- és kábítószer birtoklása miatt.
Országos helyzetkép és számadatok
Az Országos Rendőr-főkapitányság nemrégen közölte, hogy a szabálysértési eljárások többnyire az iskolába vitt szúró- vagy vágóeszközök miatt indultak, év végén pedig pirotechnikai eszközök birtoklása is a bűnlajstromba került.
Az ORFK számszerűsítette az eseteket. Testi kényszert ötven esetben, bilincset két alkalommal, vegyi eszközt pedig egy esetben használtak az iskolaőrök. A rendőrség közölte, hogy legtöbb esetben diákokkal szemben intézkedtek.
Súlyosabb esetek is előfordultak
Egy példát is felhoztak egy súlyosabb cselekményre. Június elején a Miskolci Járási Ügyészség emelt vádat egy általános iskolai tanuló ellen, aki egy évvel korábban támadt rá egy iskolaőrre egy borsodi iskolában. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a felső tagozatos fiú szóváltásba keveredett az iskolaőrrel, majd többször ököllel próbálta megütni. Az ügyészség próbára bocsátást indítványozott a fiúval szemben, valamint azt, hogy rendeljenek ki mellé pártfogót.
Folyamatos a toborzás, igény lenne több iskolaőrre
Az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy ebben a tanévben 933 oktatási intézmény szerepelt az iskolaőri programban, melynek állományában 842-en teljesítettek szolgálatot a június elseji adatok szerint.
A tanév kezdete óta emelkedett az iskolaőrök száma, szeptemberben ugyanis 799-en dolgoztak ebben a munkakörben, de igény lenne több iskolaőrre, ugyanis a rendőrség elmondta, hogy az állomány feltöltöttsége kilencven százalékos, ezért folyamatosan toboroznak az üres pozíciókra.
