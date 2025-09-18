Bilincs és gázspray is előkerült – így intézkedtek az iskolaőrök az előző tanévben

Az öt évvel ezelőtti kezdeti fenntartások után mára teljesen elfogadottá vált az iskolaőri szolgálat azon tanintézményekben, ahol e speciális „rendfenntartói” rendszert bevezették.

A vármegyében dolgozó iskolaőrök ez év áprilisában tavaszi felkészítésen vettek részt Szolnokon

Forrás: Police.hu

A 2024/2025-ös tanév iskolaőri programjának évértékelő értekezletét június 24-én Szolnokon rendezte meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya. A konferencián részt vettek az oktatási intézmények fenntartóinak képviselői is, akik megosztották saját tapasztalataikat. A visszajelzések alapján az iskolaőri programot rendkívül hasznosnak tartják.

Az iskolaőrök játékos, interaktív feladatokon keresztül ismerkedtek a bűnmegelőzéssel és a hatékony kommunikációval, emellett szakmai tudásukat is próbára tehették. Ismételt tájékoztatást kaptak a gyermekbántalmazás felismerhetőségéről, az online és offline elkövetett zaklatások formáiról és az elvárt magatartási formákról is. Szlogeneket és verseket alkottak a bűncselekmények elkerüléséről, sőt, az egyik feladat szerint színészi képességeiket is megcsillanthatták, hiszen az online-csalások kapcsán jeleneteket kellett bemutatniuk.

A jászkunsági iskolaőrök a tavaszi felkészülésük után a nyári időszakban sem pihentek, hanem bűnmegelőzési feladatokat láttak el a rendőrökkel: például, tájékoztató anyagokat osztottak az érdeklődőknek a bűncselekmények áldozattá válásának megelőzési lehetőségeiről.

Több mint ötven iskolában dolgoznak iskolaőrök a vármegyében

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében kezdetben, 2020-ban tizenkilenc iskolában indult el az iskolaőri rendszer. A kezdeményezés pozitív visszhangja után az igények megnövekedtek, megháromszorozódtak, és ez a szám mára ötven fölöttire emelkedett. Sokféle típusú intézményben, általános- és középiskolában, állami és egyházi fenntartásúakban is jelen vannak. Tekintettel arra, hogy vármegyénkben több mint félszáz iskolaőr dolgozik nap mint nap, mindarra bizonyíték, hogy a rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A visszajelzések szerint elégedettek az intézményvezetők, a pedagógusok, az iskola dolgozói, és nem utolsó sorban a szülők is.