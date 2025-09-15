szeptember 15., hétfő

Erre már régóta vártak: tiszta vizet öntenek a pohárba Tiszafüreden

Tiszta vizet öntenek a pohárba Tiszafüreden: a próbaüzemnél tart a vízminőséget javító beruházás a városban. A fejlesztés révén javul az ivóvíz minősége Tiszafüreden.

Rózsa Róbert

Már a próbaüzemnél tart a rendkívül fontos Tisza-tavi közműfejlesztés, mely révén javul az ivóvíz minősége Tiszafüreden – jelentette be a város polgármestere. Ujvári Imre közösségi oldalán osztotta meg, hogy a beruházás kivitelezése befejeződött, és kezdetét vette a tesztidőszak.

ivóvíz minősége tiszafüred, víz, vízminőség, fejlesztés, beruházás, víziközmű, Tiszafüred, próbaüzem
Elkészült a közműfejlesztés: hamarosan javul az ivóvíz minősége Tiszafüreden
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

A városvezető emlékeztetett, a fejlesztés a település történetének legnagyobb víziközmű beruházása, mely így a Tiszafüred számára is mérföldkőnek számít.

Javul az ivóvíz minősége Tiszafüreden

„Az új rendszer teljesen automatizált, számítógéppel vezérelt lesz. A hatóságok által is felügyelt, sikeres próbaüzem után indulhat élesben a lakossági vízellátás. A fejlesztés megoldás lesz a vízminőséggel kapcsolatos lakossági panaszokra, mivel az új technológia gáztalanítás után a vas-, mangán, arzén- és ammóniumtartalom eltávolítást is elvégzi” – fejtette ki.

Korábban hírportálunk is beszámolt arról, nagyívű ivóvízkezelési- és tisztítási fejlesztést hajt végre Tiszafüred. A beruházás a városi vízműtelepen valósult meg, milliárdos nagyságrendben.

 

