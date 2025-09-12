Gulyásfőzés, pálinkamustra, rock életérzés – így kapcsolódhatunk ki ezen a hétvégén

Ezen a hétvégén is színes a jászkunsági programajánló palettája. Gasztronómia, zene, művészet, rock és természetjárás. Lesz miből válogatni...

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW archív

Szeptember 12. – Szerencsés lesz a jászkunsági programajánló

JÁSZBERÉNY Szerencsekoncertek – Szikora Robi és az R-GO, valamint a TNT. Remek programra várják a zenekedvelőket a JP Arénában (Vásár tér 17.) pénteken este hat órától. A koncert nyolckor kezdődik. A gyermekek részére ugrálóvárat és arcfestést biztosítanak. A belépés ingyenes.

SZOLNOK Ezen a hétvégén rendezik meg a Szolnoki Gulyásfesztivált. Pénteken délután öt órától jótékonysági városi motoros felvonulással veszi kezdetét a program.

ÚJSZÁSZ Rocker találkozóval hangolódnak a városnapi eseményekre. A zenekarok délután fél öttől csapnak a húrok közé az általános iskola udvarán.

Szeptember 13. – gulyásfőzés és pálinkakóstolás és városnap

ABONY Karády estre várják az érdeklődőket szombaton este hat órától Ungár Házban. A zenés játékot Dévényi Ildikó és Lukács Melinda előadásában láthatja, hallhatja a közönség. A belépés ingyenes.

JÁSZBERÉNY A szombat lesz a XII. Jászsági Pálinkamustra ás Párlatverseny napja. A Jászsági Pálinka Lovagrend és a Jászberény és Környéke Ipartestület pálinkamustrával, pálinkakóstolóval, kovács, kádár, íjász bemutatóval, kiállításokkal várja a kedves érdeklődőket az ipartestület székházában. Péntekig (09.12) van lehetőség a pálinkák nevezésére. Idén 140 éves a Jászberény és Környéke Ipartestület, ez alkalomból színes programokat kínál az érdeklődőknek.

MARTFŰ Idén Martfű is csatlakozott az országos Ars Sacra Fesztiválhoz. Szombaton két programmal is várják az érdeklődőket. Délután egy órakor zenés evangelizáció lesz az Elizabeth Sanders Keresztény Misszióval a Városi Művelődési Központ és Könyvtár pódiumterem. Délután ötkor Szakrális kiállítás nyílik a térség alkotóinak munkáiból a református templomban. Közreműködik a Martfű Városi Nőikar.

SZOLNOK Adománygyűjtő- és örökbefogadó napot tart a Szolnoki Állatotthon szombaton délelőtt kilenc órától az Auchannál. Délután kettő óráig várják az állatbarátokat.