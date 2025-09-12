2 órája
Gulyásfőzés, pálinkamustra, rock életérzés – így kapcsolódhatunk ki ezen a hétvégén
Rockzene és motorok. Ezek több helyszínen is szerepet kapnak a hétvégén a Jászkunságban. Természetesen csendesebb és pihentetőbb események is kínálkoznak. Vármegyeszerte változatos programok várják a kikapcsolódókat az elkövetkező napokban. Mutatjuk a jászkunsági programajánlót.
Ezen a hétvégén is színes a jászkunsági programajánló palettája. Gasztronómia, zene, művészet, rock és természetjárás. Lesz miből válogatni...
Szeptember 12. – Szerencsés lesz a jászkunsági programajánló
JÁSZBERÉNY Szerencsekoncertek – Szikora Robi és az R-GO, valamint a TNT. Remek programra várják a zenekedvelőket a JP Arénában (Vásár tér 17.) pénteken este hat órától. A koncert nyolckor kezdődik. A gyermekek részére ugrálóvárat és arcfestést biztosítanak. A belépés ingyenes.
SZOLNOK Ezen a hétvégén rendezik meg a Szolnoki Gulyásfesztivált. Pénteken délután öt órától jótékonysági városi motoros felvonulással veszi kezdetét a program.
ÚJSZÁSZ Rocker találkozóval hangolódnak a városnapi eseményekre. A zenekarok délután fél öttől csapnak a húrok közé az általános iskola udvarán.
Szeptember 13. – gulyásfőzés és pálinkakóstolás és városnap
ABONY Karády estre várják az érdeklődőket szombaton este hat órától Ungár Házban. A zenés játékot Dévényi Ildikó és Lukács Melinda előadásában láthatja, hallhatja a közönség. A belépés ingyenes.
JÁSZBERÉNY A szombat lesz a XII. Jászsági Pálinkamustra ás Párlatverseny napja. A Jászsági Pálinka Lovagrend és a Jászberény és Környéke Ipartestület pálinkamustrával, pálinkakóstolóval, kovács, kádár, íjász bemutatóval, kiállításokkal várja a kedves érdeklődőket az ipartestület székházában. Péntekig (09.12) van lehetőség a pálinkák nevezésére. Idén 140 éves a Jászberény és Környéke Ipartestület, ez alkalomból színes programokat kínál az érdeklődőknek.
MARTFŰ Idén Martfű is csatlakozott az országos Ars Sacra Fesztiválhoz. Szombaton két programmal is várják az érdeklődőket. Délután egy órakor zenés evangelizáció lesz az Elizabeth Sanders Keresztény Misszióval a Városi Művelődési Központ és Könyvtár pódiumterem. Délután ötkor Szakrális kiállítás nyílik a térség alkotóinak munkáiból a református templomban. Közreműködik a Martfű Városi Nőikar.
SZOLNOK Adománygyűjtő- és örökbefogadó napot tart a Szolnoki Állatotthon szombaton délelőtt kilenc órától az Auchannál. Délután kettő óráig várják az állatbarátokat.
Madármegfigyelő Ökotúrára várják a természetbarátokat a Kertvárosban szombaton délelőtt tíz órától. A sétán Rimóczi Árpád ökotúra-vezető segítségével ismerkedhetnek a résztvevők a helyi madárvilággal és gyönyörködhetnek az őszi táj szépségeiben.
A Szolnoki Gulyásfesztiválra invitálják a kikapcsolódni vágyókat a Tiszaligetbe, a volt kemping területére. Reggel nyolc órától bemutatkoznak a főzőcsapatok, majd kezdődik a főzés. A nap folyamán számos szórakoztató programmal szolgálnak a szervezők egészen késő estig.
ÚJSZÁSZ Délelőtt kilenc órakor térzenével kezdődnek az XXVIII. Újszász Város Napja rendezvénysorozat programjai. Az események több helyszínen zajlanak. Fél tízkor zászlófelvonás lesz, tíz órától díjátadó és gálaműsor kezdődik, majd látványos motoros felvonulás indul 14 órakor a városi sportcsarnok elől. Kulturális csoportok bemutatkozása, interaktív gyermekműsor, Sláger Party várja az érdeklődőket. A napot RETROZÓNA koncert zárja. Egész napos programok: kirakodóvásár, népi játszóház, kosaras körhinta, játszóház, csillámtetoválás, retro városnéző buszjárat és sok más érdekesség.
Szeptember 14. – értékeket és helyi termékeket kínálnak
ABONY Vasárnap rendezik meg az Abonyi Értékek Napja elnevezésű rendezvényt az Ungár Kúriában. Programok: 13.30–15.30 Értékséta Király Borbálával, 15.30–16.00 – Ebéd: Alföldi marhapörkölt a HIR védjeggyel ellátott csipetkével, 16.00-tól ünnepi beszédek (Földi László országgyűlési képviselő, Pető Zsolt polgármester) majd kulturális műsor kezdődik. 17.45-től Abonyi népdalok a Kéknefelejcs Pávakör előadásában, majd „A betyár kendője” című Abonyi Lajos darabot mutatják be a színpadon (Nagyabonyi Színkör és az Andante Kamarakórus közreműködésével). Kísérőprogramok: Tárlatvezetések, kiállítások (Ungár ház, Lavotta kúria, Református templom, Szent István Katolikus templom, Abonyi Lajos Falumúzeum), a Bihar Fúvós Kvintett koncertje, Abonyi Lajos szobrának megkoszorúzása.
SZOLNOK Az ősz első Helyi Termékek Vásárát rendezik meg a Hild János téren és az Aba-Novák Agórába reggel nyolc órától. Az esemény keretében fél tíztől táncház a Tisza Táncegyüttessel, tíz órától pedig vendég a Tiszavirág Daloskör lesz.
Most még jelentkezhet, aki Szolnoktól egészen Tiszasülyig „bicogna"