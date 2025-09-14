Micsoda különlegességek! Ezeket a pálinkákat díjazták a jászsági mustrán – videóval, galériával

Gubicz András emeritus jászkapitány és Erős Sándor pálinkafőző mester kezdeményezésére 2016 júniusában alakult meg a Jászsági Pálinka Lovagrend, a Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny szervezője.

Nem unatkozott a XII. Jászsági Pálinkamustra szakmai zsűrije, hiszen közel 240 mintát neveztek a versenyre

Fotó: Pesti József

Több kategóriában is győztest hirdetett XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny zsűrije

A közösség céljai között szerepel:

a pálinka történelmi hagyományainak megismerése, ápolása,

a minőségi pálinkakészítés és forgalmazás hírnevének népszerűsítése,

a pálinkát előállító vállalkozások jó hírnevének öregbítése, szakmai érdekek képviselete,

és népszerűsítő rendezvények szervezésével, támogatásával hozzájárulni a Jászság idegenforgalmának fejlesztéséhez.

A délelőtt tíz órakor kezdődő megmérettetést ezúttal már nem a megszokott Jász Múzeumban, hanem egy megújult környezetben, az Ipartestület székházában rendezték meg. Az eseményen Kalla Pál, a Jászsági Pálinka Lovagrend vezetője mondott köszöntőt, majd Budai Lóránt polgármester nyitotta meg a rendezvényt.