szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny

1 órája

Micsoda különlegességek! Ezeket a pálinkákat díjazták a jászsági mustrán – videóval, galériával

Címkék#mustra#gasztronómia#pálinka#verseny

Új helyszínen, de a megszokott tartalommal megrendezték meg idén a Jászság népszerű eseményét. A XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny szervezői ezúttal is nemes célokat tűztek ki maguk elé.

Pesti József

Gubicz András emeritus jászkapitány és Erős Sándor pálinkafőző mester kezdeményezésére 2016 júniusában alakult meg a Jászsági Pálinka Lovagrend, a Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny szervezője.

Idén is megendezték a Jászsági Pálinkamustra és Párlatversenyt
Nem unatkozott a XII. Jászsági Pálinkamustra szakmai zsűrije, hiszen közel 240 mintát  neveztek a versenyre
Fotó: Pesti József

Több kategóriában is győztest hirdetett XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny zsűrije

A közösség céljai között szerepel:

  • a pálinka történelmi hagyományainak megismerése, ápolása,
  • a minőségi pálinkakészítés és forgalmazás hírnevének népszerűsítése,
  • a pálinkát előállító vállalkozások jó hírnevének öregbítése, szakmai érdekek képviselete,
  • és népszerűsítő rendezvények szervezésével, támogatásával hozzájárulni a Jászság idegenforgalmának fejlesztéséhez.

A délelőtt tíz órakor kezdődő megmérettetést ezúttal már nem a megszokott Jász Múzeumban, hanem egy megújult környezetben, az Ipartestület székházában rendezték meg. Az eseményen Kalla Pál, a Jászsági Pálinka Lovagrend vezetője mondott köszöntőt, majd Budai Lóránt polgármester nyitotta meg a rendezvényt.

XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny

Fotók: Pesti József

A zsűri ezúttal sem tétlenkedett a párlatversenyen: 13 kategóriában egész pontosan 239 minta várt bírálatra, a szilva volt a legnépszerűbb. Délutánra pedig az is kiderült, hogy a kategóriagyőztesek mellett Jászberény legjobb pálinkájának Túri István bodzája, míg a Jászság legjobb nedűjének a jászjákóhalmi Makai István sárgabarackja bizonyult. Az ítészek döntése alapján a mustra legkülönlegesebb pálinkája Kiss Vince Gergő Granny Smith alma mézbogyóval elnevezésű párlata lett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu