Micsoda különlegességek! Ezeket a pálinkákat díjazták a jászsági mustrán – videóval, galériával
Új helyszínen, de a megszokott tartalommal megrendezték meg idén a Jászság népszerű eseményét. A XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny szervezői ezúttal is nemes célokat tűztek ki maguk elé.
Gubicz András emeritus jászkapitány és Erős Sándor pálinkafőző mester kezdeményezésére 2016 júniusában alakult meg a Jászsági Pálinka Lovagrend, a Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny szervezője.
Több kategóriában is győztest hirdetett XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny zsűrije
A közösség céljai között szerepel:
- a pálinka történelmi hagyományainak megismerése, ápolása,
- a minőségi pálinkakészítés és forgalmazás hírnevének népszerűsítése,
- a pálinkát előállító vállalkozások jó hírnevének öregbítése, szakmai érdekek képviselete,
- és népszerűsítő rendezvények szervezésével, támogatásával hozzájárulni a Jászság idegenforgalmának fejlesztéséhez.
A délelőtt tíz órakor kezdődő megmérettetést ezúttal már nem a megszokott Jász Múzeumban, hanem egy megújult környezetben, az Ipartestület székházában rendezték meg. Az eseményen Kalla Pál, a Jászsági Pálinka Lovagrend vezetője mondott köszöntőt, majd Budai Lóránt polgármester nyitotta meg a rendezvényt.
XII. Jászsági Pálinkamustra és PárlatversenyFotók: Pesti József
A zsűri ezúttal sem tétlenkedett a párlatversenyen: 13 kategóriában egész pontosan 239 minta várt bírálatra, a szilva volt a legnépszerűbb. Délutánra pedig az is kiderült, hogy a kategóriagyőztesek mellett Jászberény legjobb pálinkájának Túri István bodzája, míg a Jászság legjobb nedűjének a jászjákóhalmi Makai István sárgabarackja bizonyult. Az ítészek döntése alapján a mustra legkülönlegesebb pálinkája Kiss Vince Gergő Granny Smith alma mézbogyóval elnevezésű párlata lett.
