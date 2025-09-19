Azonnal tárcsázta az FBI-t, amint meglátta a különleges harangot – megszólalt végre a megtaláló

A hatvanas években vándoroltak ki az Államokba

– Nem is gondolják, de nekem megtiszteltetés, hogy ekkora megbecsülésben tartanak itt – szólaltattuk meg Márta asszonyt.

Ha jó néhány évvel ezelőtt megkérdezték volna tőlem, hogy Magyarországon merre van a Jászság, vagy hol található Jásztelek, restellem, de nem tudtam volna a választ. Azóta általam büszkén viselt címet és tiszteletet kaptam ettől a helytől és ettől a közösségtől. A jó Isten útjai kifürkészhetetlenek

– tette hozzá.

Márta asszony Sopronban született 1941-ben, ott is nőtt fel.

– A szüleim is rábaköziek voltak, családunk a római katolikus vallás mentén élt és dolgozott. Az ötvenes években egy ideig magam is egy hitében meghagyott apácarendi leányiskolába jártam, ezért is gondolom, hogy a jó Istennek velem is dolga volt, nekem is feladatot adott – mesélt életéről is a teljesített missziója miatt is „boldog asszony”.

Márta néni elmondta azt is, hogy leendő férjét, aki az 1956-os események alatt Magyarországról Amerikába emigrált, akkor ismerte meg, amikor az a hatvanas években meghirdetett amnesztiával szülőhazájába visszatért. 1966-ban házasodtak össze, kivándoroltak az Egyesült Államokba, és ott nevelték fel két gyermeküket.

Horváthné Márta a Jászteleki Harsona 2022. decemberi számában tette közzé a csoda megszületését: „Az, hogy én ott voltam 2022. február hetedikén a számítógépem mellett, és megláttam a harang fotóit, melyeket a lousianai amerikai úriember tett fel a Magyar Értékek Facebook-csoport oldalára, az, hogy én válaszoltam az ő kérdésére, hogy mi van írva a harangra, azt mind véletlennek is mondhatjuk, vagy a jó Isten tervének. Az, hogy nekem, mikor fordítottam a szöveget, feltűnt, hogy ez a harang Magyarországra való, és nem egy amerikai régiségboltba, azt mind a jó Isten sugallata tette világossá. Egyre jobban él bennem az a felismerés, hogy én csak egy eszköz voltam a Gondviselés kezében”.

Ki gondolta volna, hogy egy nyolcvanéves nagymama, aki 1966 óta az USA-ban él, azonnal detektívmunkába kezd, és felkeresi Jászteleket a Facebookon, kapcsolatot teremt Turóczi Lászlónéval, Edinával, felkutatja a harangöntő nevét, híres mivoltát és felismeri a harang történelmi, művészeti és vallásos értékét?

– Edinával felvettem a kapcsolatot. Úgy éreztem, hogy én még tudok más módon is segíteni. Ezért írtam rögtön az USA magyar nagykövetségének Washington DC-be, és ösztökéltem őket, hogy gyors cselekedetre van szükség, mert sokan meg akarják venni a harangot. Végül pedig Tibor fiam javaslatára az FBI-nak is telefonáltam. Háromszor, mert az első két hívásomkor nem vettek komolyan! Mikor aztán egy FBI-ügynök visszahívott, és minden információt átadhattam neki fotókkal együtt, akkor úgy éreztem, hogy én megtettem mindent, amit megtehettem a harang megmentése érdekében. Ettől fogva aztán nálam fontosabb emberek kezébe került a harang sorsa – mesélte.