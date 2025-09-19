34 perce
Azonnal tárcsázta az FBI-t, amint meglátta a különleges harangot – megszólalt végre a megtaláló
Harmadik hazájába látogatott szeptember tizenhetedikén Horváthné Boros Márta a minap. A soproni születésű, Egyesült Államokban élő idős hölgy több ezer kilométerről repült abba a kicsiny magyar faluba, mely a jászteleki harangcsoda legendájával került az egyetemes egyháztörténelem históriás könyvébe.
Apró csodákból építkezik és erősödik a hit, ezt az alig ezerötszáz lelket számláló jászsági falu közössége az utóbbi években megtapasztalhatta. A jászteleki harang közel kilencven évvel ezelőtt kongatta meg először a helyi lelkeket. 2000-ben elhallgatott és elveszett, húsz évvel később megtalálták és azóta újra méltó megbecsülésben részesül.
Kiss Lajos hajdani esperesplébános és a szertartást celebráló Gulyás Béla esperes 1994 nyarán az Új Néplap hasábjain keresztül (is) invitálta a híveket imádkozni a Havas Boldogasszony-kápolnában augusztus hetedikén tartandó búcsúi szentmisére. Az atyák akkor megemlékeztek az imaház megszületéséről is:
„1831 szomorú éve volt hazánknak, amikor a kolera pusztította népünket. Jászteleken július huszonkettedikén kezdődött a járvány, és augusztus huszadikáig tartott. Nem számítva a más betegségben elhunytakat, a kolera egy hónap alatt száz lakost vitt el. A templomban augusztus huszonnyolcadikán adtak hálát a járvány megszűnéséért, de a keserű emlékek, következmények sokáig megmaradtak. Az 1831-es évben összesen kétszázhatvanhárom halott volt, és a következő években a temetések száma nyolcvanra csökkent. E szörnyű pusztulás után határozták el a község lakói, hogy a Szűzanya tiszteletére fogadalmi kápolnát építenek, amit 1839-ben szenteltek fel a Havas Boldogasszony tiszteletére… ...Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek, mert ő fogja kérni Fiát értetek…”.
Meggyalázták a kápolnát
Az Új Néplap 2000. augusztus hetedikei száma is még arról számolt be, hogy a jászteleki Havas Boldogasszony-kápolna búcsúján a falu millenniumi zászlót kapott: „...melyet Ács Tamás, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma helyettes államtitkára adott át. A szalag felkötését és a zászlószentelést követően ünnepi körmenettel tisztelegtek Havas Boldogasszony és a millenniumi zászló előtt”.
Harmadik hazájába látogatott szeptember 17-én Horváthné Boros Márta a minapFotók: Pesti József
Ez az utolsó időpont, amikor a falu határában álló imaház ugyan idő ette állapotában, de még teljes díszében volt. Megszentségtelenítése ezután következett be. Nem sokkal a búcsú után ismeretlen tettesek a Havas Boldogasszony-kápolnát meggyalázták: a kápolna előtti keresztről a korpuszt ellopták, a szakrális épület nagy oltárképét ugyancsak kiszakították a falból, és eltűnt a harang is…
Jásztelek határában közel negyed évszázad harangzúgás nélküli csend állt be. Ám apró csoda ez idő alatt is történt: 2002-ben a helyi születésű Terjékiné Mozsár Magda megfestette a római Santa Maria Magora Bazilika oltárképe után készített Havas Boldogasszony-másolatot, mely új oltárképet 2003-ban, a IX. Jász Világtalálkozón szentelték fel. 2022-ben pedig nagyobb csodát is küldtek az égiek. Megkerült, majd kalandos úton hazatért ugyanis a jászteleki kápolnából húsz évvel korábban ellopott harang.
A jászteleki harangot végül az FBI foglalta le
A nem mindennapi történetről elsőként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter osztott meg részleteket 2022-ben. Az Amerikai Egyesült Államok Louisiana államában a helyi magyar közösség egyik tagja ismerős feliratokkal díszített harangra lett figyelmes egy régiségkereskedésben.
A történetbe innentől a magyar diplomácia is becsatlakozott, és az FBI-jal együttműködésben létrejött az a nyomozócsoport, mely előbb azonosította, majd lefoglalta a kápolna elveszettnek hitt harangját.
Az ügy háttere, hogy 2022. februárban értesítést kapott „egy jászteleki feliratos harangról” a Külgazdasági és Külügyminisztériumon (KKM), majd pedig a magyar rendőrség műkincsvédelmi alegységén keresztül az is, hogy az ismeretlen származású harang az amerikai műkereskedelemben bukkant fel.
A magyar rendőrség műkincsvédelmi alegységével együttműködésben sikerült elérni, hogy a lopott harangot az FBI végül lefoglalja – olvasható volt a miniszter bejegyzésében három éve. A posztban említett, az Egyesült Államokban élő egyik helyi magyar közösség tagja nem volt más, mint Horváthné Boros Márta, kinek leleményességén és lelkiismeretes hazafiságán múlott, hogy a jászteleki harang visszakerült az otthonába. A nyolcvannégy esztendős hölgy, aki három éve a Szent Márton-napi ünnepi misén megkapta a Jásztelek Díszpolgára címet, ez év szeptember tizenhetedikén a községbe látogatott a messze Amerikából.
A hatvanas években vándoroltak ki az Államokba
– Nem is gondolják, de nekem megtiszteltetés, hogy ekkora megbecsülésben tartanak itt – szólaltattuk meg Márta asszonyt.
Ha jó néhány évvel ezelőtt megkérdezték volna tőlem, hogy Magyarországon merre van a Jászság, vagy hol található Jásztelek, restellem, de nem tudtam volna a választ. Azóta általam büszkén viselt címet és tiszteletet kaptam ettől a helytől és ettől a közösségtől. A jó Isten útjai kifürkészhetetlenek
– tette hozzá.
Márta asszony Sopronban született 1941-ben, ott is nőtt fel.
– A szüleim is rábaköziek voltak, családunk a római katolikus vallás mentén élt és dolgozott. Az ötvenes években egy ideig magam is egy hitében meghagyott apácarendi leányiskolába jártam, ezért is gondolom, hogy a jó Istennek velem is dolga volt, nekem is feladatot adott – mesélt életéről is a teljesített missziója miatt is „boldog asszony”.
Márta néni elmondta azt is, hogy leendő férjét, aki az 1956-os események alatt Magyarországról Amerikába emigrált, akkor ismerte meg, amikor az a hatvanas években meghirdetett amnesztiával szülőhazájába visszatért. 1966-ban házasodtak össze, kivándoroltak az Egyesült Államokba, és ott nevelték fel két gyermeküket.
Horváthné Márta a Jászteleki Harsona 2022. decemberi számában tette közzé a csoda megszületését: „Az, hogy én ott voltam 2022. február hetedikén a számítógépem mellett, és megláttam a harang fotóit, melyeket a lousianai amerikai úriember tett fel a Magyar Értékek Facebook-csoport oldalára, az, hogy én válaszoltam az ő kérdésére, hogy mi van írva a harangra, azt mind véletlennek is mondhatjuk, vagy a jó Isten tervének. Az, hogy nekem, mikor fordítottam a szöveget, feltűnt, hogy ez a harang Magyarországra való, és nem egy amerikai régiségboltba, azt mind a jó Isten sugallata tette világossá. Egyre jobban él bennem az a felismerés, hogy én csak egy eszköz voltam a Gondviselés kezében”.
Ki gondolta volna, hogy egy nyolcvanéves nagymama, aki 1966 óta az USA-ban él, azonnal detektívmunkába kezd, és felkeresi Jászteleket a Facebookon, kapcsolatot teremt Turóczi Lászlónéval, Edinával, felkutatja a harangöntő nevét, híres mivoltát és felismeri a harang történelmi, művészeti és vallásos értékét?
– Edinával felvettem a kapcsolatot. Úgy éreztem, hogy én még tudok más módon is segíteni. Ezért írtam rögtön az USA magyar nagykövetségének Washington DC-be, és ösztökéltem őket, hogy gyors cselekedetre van szükség, mert sokan meg akarják venni a harangot. Végül pedig Tibor fiam javaslatára az FBI-nak is telefonáltam. Háromszor, mert az első két hívásomkor nem vettek komolyan! Mikor aztán egy FBI-ügynök visszahívott, és minden információt átadhattam neki fotókkal együtt, akkor úgy éreztem, hogy én megtettem mindent, amit megtehettem a harang megmentése érdekében. Ettől fogva aztán nálam fontosabb emberek kezébe került a harang sorsa – mesélte.
Márta néni ellátogatott Jásztelekre
– Örülök, hogy a hatóságok és a diplomáciai képviseletek lehetővé tették a harang visszakerülését ilyen rövid idő alatt! Gratulálok a magyar külügyminiszter úrnak a diplomáciai közbenjárásáért! Végül remélem, Jásztelek lakóival együtt, hogy a kis kápolnát, ami a harang eredeti otthona volt, sikerül majd felújíttatni, rendbe hozni, hogy a világ járta kis harang visszakerülhessen régi, eredeti otthonába. És ki tudja, mikor újraszentelésre kerül majd a sor, talán én is ott lehetek! – mondta.
Horváthné Márta 2025. szeptember tizenhetedikén járt életében először Jászteleken, ahol lelkes, köszönetét kifejező közösség fogadta, élén Turócziné Edinával, a helyi művelődési ház vezetőjével, Ivancsó István plébánossal, Ivanics Balázzsal, az egyházközség világi elnökével, Bozóki Imre önkormányzati képviselővel, illetve lelki társaikkal.
A találkozás emlékek felidézésével, beszélgetésekkel telt el, illetve annak tudatába, hogy az omladozó, beázó, szolgálatának méltatlan körülményeket biztosító jászteleki Havas Boldogasszony-kápolna hamarosan megújul az egyházi és a helyi közösség jóvoltából, valamint a jó Isten segedelmével.
Az Amerikában előkerült, Szlezák László harangöntő mester által 1937-ben készült harang, mely a hazaszeretet, az összefogás, a hit és a remény szimbólumává vált, minden áldott nap tizenkét óra előtt tíz perccel szólal meg a jászteleki Szent Márton-templomban.
