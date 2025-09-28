Csak a biztonsági felülvizsgálat után vehetik birtokba a gyerkőcök a játszóeszközöket

Teljesen megújul a Vásártéri játszótér Jászfényszarun – számolt be a munkálatokról közösségi oldalán a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Gamesz).

Folyamatban van a játszótér átépítése Jászfényszarun. A gyerekek a biztonsági felülvizsgálat után vehetik birtokba a területet

Fotó: Gamesz Jászfényszaru

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ez az oka a játszótér átalakításának

A bejegyzésből megtudtuk, hogy a kerékpáros pihenőpark kialakításával párhuzamosan elkezdődött a játszótér átépítése. A Gamesz munkatársai a játszótér alapjainak megépítését követően telepítik majd a játszóeszközöket, valamint új gumiburkolatot raknak le. A társaság közölte, hogy a gyerekek a biztonsági felülvizsgálat után vehetik birtokba a területet. A játszótér elhelyezésén azért módosítottak, hogy a kicsik birodalma közelebb kerüljön a szülők pihenését szolgáló padokhoz.