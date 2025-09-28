1 órája
Csak a biztonsági felülvizsgálat után vehetik birtokba a gyerkőcök a játszóeszközöket
Folyamatban van a Csörsz vezér kerékpárút és pihenőpark kivitelezése Jászfényszarun. A projekthez kapcsolódva a napokban elkezdődött a Vásártéri játszótér átépítése.
Teljesen megújul a Vásártéri játszótér Jászfényszarun – számolt be a munkálatokról közösségi oldalán a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Gamesz).
Ez az oka a játszótér átalakításának
A bejegyzésből megtudtuk, hogy a kerékpáros pihenőpark kialakításával párhuzamosan elkezdődött a játszótér átépítése. A Gamesz munkatársai a játszótér alapjainak megépítését követően telepítik majd a játszóeszközöket, valamint új gumiburkolatot raknak le. A társaság közölte, hogy a gyerekek a biztonsági felülvizsgálat után vehetik birtokba a területet. A játszótér elhelyezésén azért módosítottak, hogy a kicsik birodalma közelebb kerüljön a szülők pihenését szolgáló padokhoz.
