szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átépítik a játszóteret

4 órája

Csak a biztonsági felülvizsgálat után vehetik birtokba a gyerkőcök a játszóeszközöket

Címkék#játszótér#munkálatok#alap#pihenőpark

Folyamatban van a Csörsz vezér kerékpárút és pihenőpark kivitelezése Jászfényszarun. A projekthez kapcsolódva a napokban elkezdődött a Vásártéri játszótér átépítése.

Illés Anita

Teljesen megújul a Vásártéri játszótér Jászfényszarun – számolt be a munkálatokról közösségi oldalán a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Gamesz). 

Megújul a játszótér Fényszarun.
Folyamatban van a játszótér átépítése Jászfényszarun. A gyerekek a biztonsági felülvizsgálat után vehetik birtokba a területet 
Fotó: Gamesz Jászfényszaru

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ez az oka a játszótér átalakításának 

A bejegyzésből megtudtuk, hogy a kerékpáros pihenőpark kialakításával párhuzamosan elkezdődött a játszótér átépítése. A Gamesz munkatársai a játszótér alapjainak megépítését követően telepítik majd a játszóeszközöket, valamint új gumiburkolatot raknak le. A társaság közölte, hogy a gyerekek a biztonsági felülvizsgálat után vehetik birtokba a területet. A játszótér elhelyezésén azért módosítottak, hogy a kicsik birodalma közelebb kerüljön a szülők pihenését szolgáló padokhoz. 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu