Egy egész város mozdult meg a lábak nélkül születő Biankáért, hogy barátaival szaladhasson – galériával

Megható kezdeményezés indult Törökszentmiklóson egy 5 éves kislány és családja megsegítéséért. A végtaghiánnyal született Bianka számára szerveződik jótékonysági sütivásár, amelynek célja, hogy a kicsi lány megkaphassa azt az új protézist, amely pótolja térdtől lefelé hiányzó lábát. A gyűjtést Medgyesy Klára, az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője indította el, aki korábban a szívbetegséggel küzdő Alina és az SMA-s Levente támogatására is megmozdította a közösséget.

Fotó: Nagy Balázs

Nagy Bianka egy 5 éves, tűzről pattant, cserfes, barátságos energiabomba, aki egy pillanatra sem szeppent meg az otthonába látogató idegen újságíróktól. Sőt, láthatóan egyáltalán nem zavarta az sem, hogy térdtől lefelé hiányoznak a lábai: boldogan jött-ment kicsi lábcsonkjain és lelkesen mutogatta kedvenc matricáit. A szüleivel, testvérével és az unokatestvérével élnek egy családi házban Törökszentmiklóson.

Bianka édesanyja, Szilvi így emlékszik vissza arra a sorsfordító napra, amikor Bianka megszületett:

A terhesség nem volt problémamentes, mert Bianka súlya kisebb volt a kelleténél, emiatt veszélyeztetett terhes voltam. Arra azonban egyáltalán nem számítottunk, ami történt. A várandósság alatt készült ultrahangfelvételek ugyanis azt mutatták, hogy a kislánynak mindene megvan.

Ami azonban a kislány születése után történt, teljesen szétzúzta a család életét.

– Elmondani nem tudom azt a sokkot, amit akkor éreztem, mikor közölték velem a császár után, hogy a baba egészséges, de térdtől lefelé nincsenek lábai. Az ultrahang felvételek és korábbi vizsgálatok semmilyen rendellenességet nem mutattak ki – mesélte Szilvi. – Akkor azt mondtam, hogy hozzák ide az én babámat, mert ez nem lehet az enyém, biztos, hogy összecserélték valakivel, hiszen szó nem volt arról, hogy bármi baja lenne.

– Én el sem akartam hinni, mikor felhívott Szilvi a kórházból és mondta, hogy végtaghiánnyal született meg a kislány – veszi át a szót Ferenc, Bianka édesapja. – Azt mondtam, hogy az létezhetetlen. Ilyen nincs. Nem tudtuk felfogni, hogy hogyan történhetett meg ilyen a mai világban.