Senki sem hitte el, mennyi pénzt sikerült gyűjteni a sütivásáron Biankának, aki lábprotézisre vár

Mint korábban megírtuk, a törökszentmiklósi Ipolyi Közművelődési Központban vasárnap jótékonysági sütivásárral vártak minden segíteni akarót, hogy a bevételekből Bianka és családja számára gyűjtsenek pénzt a kislány lábprotéziseire. Ottjártunkkor lépni alig lehetett a vásárlók között, akik lelkesen vásároltak a finomabbnál finomabb süteményekből.

Ennyi szeretetet még nem sütöttek édességbe, mint amennyivel a jótéknysági sütivásár résztvevői támogatták Biankát és a családját

Fotó: Mészáro János

Egy jótékonysági sütivásár, amit nem csak az ízek tettek édessé

Megható volt látni, hogy a vásárlók mellett milyen sokan érkeztek süteményekkel, hogy az azokból befolyt összeggel támogassák a jó ügyet.

– Persze, hogy jöttünk, hiszen ez egy fontos dolog. Talán a legfontosabb – mondta Jakabné Éva, aki kétféle gluténmentes süteménnyel is készült a rendezvényre amelyek megfogyatkozott tálcájából ítélve népszerűek is voltak. De a többi sütiárus sem panaszkodhatott, hiszen folyamatosan fogytak az édes desszertek. A vásárlók szinte azt sem tudták, hogy melyikből vigyenek – ezért aztán sokan mindenből vettek egy kicsit.

Mi mind azért vagyunk itt, hogy segítsünk ennek a gyönyörű kislánynak

– tette hozzá Tóthné Keskeny Hanna, aki maga is épp egy nagyobb adag finomságot fizetett ki éppen.

Fogytak a sütik, gyűltek az adományok a kislány lábprotéziseire

Fotó: Mészáros János

Törökszentmiklós mindig bizonyít, ha jótékonyságról van szó

A rendezvény szervezője, Medgyessy Klári elmondta, hogy eddigi tapasztalatai alapján Törökszentmiklóson mindig nagy összefogás valósult meg, ha szükség volt a segítségre.

– Ahogy az előző években is, most is hatalmas összefogást tapasztaltunk. Nagy izgalommal és örömmel készültünk erre a jótékonysági sütivásárra, és úgy látom, a rendezvény kinőtte az aulát, a következő alkalommal a színházteremben folytatjuk. Nagyon bizakodó vagyok, hogy a gyűjtésből akár két lábprotézisre is összegyűlik a támogatás. Hosszú távon pedig tervezzük, hogy a kislány számára külön számlát nyitunk, így a támogatás folyamatosan hozzáférhető lesz, amíg szüksége van rá – mondta.

A rendezvényen természetesen ott volt a család is, akik meghatottan nézték, hogyan fogynak a sütik – minden egyes darab Biankáért.

Nem tudom kifejezni, hogy mennyire hálásak vagyunk mindenkinek. Klárinak az egész megszervezéséért, azoknak, akik a sütiket hozták, azoknak, akik veszik. Nem tudom eléggé megköszönni, hogy így összefogtak Biankáért

– mondta megilletődötten Szilvi, a kislány anyukája.