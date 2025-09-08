szeptember 8., hétfő

Senki sem hitte el, mennyi pénzt sikerült gyűjteni a sütivásáron Biankának, aki lábprotézisre vár

Címkék#szoljon videó#Bianka#Törökszentmiklós#sütivásár#jótékonyság

Törökszentmiklós ismét példás összefogásról tett tanúbizonyságot. A végtaghiánnyal született 5 éves Bianka megsegítésére tartott jótékonysági sütivásáron lépni alig lehetett a vásárolóktól a művelődési házban. Az eredmény pedig mindenkit meghatott.

Avar Vanda

Mint korábban megírtuk, a törökszentmiklósi Ipolyi Közművelődési Központban vasárnap jótékonysági sütivásárral vártak minden segíteni akarót, hogy a bevételekből Bianka és családja számára gyűjtsenek pénzt a kislány lábprotéziseire. Ottjártunkkor lépni alig lehetett a vásárlók között, akik lelkesen vásároltak a finomabbnál finomabb süteményekből.

Óriás sikert aratot a jótékonysági sütivásár Törökszentmiklóson.
Ennyi szeretetet  még nem sütöttek édességbe, mint amennyivel a jótéknysági sütivásár résztvevői támogatták Biankát és a családját
Fotó: Mészáro János

Egy jótékonysági sütivásár, amit nem csak az ízek tettek édessé

Megható volt látni, hogy a vásárlók mellett milyen sokan érkeztek süteményekkel, hogy az azokból befolyt összeggel támogassák a jó ügyet.

– Persze, hogy jöttünk, hiszen ez egy fontos dolog. Talán a legfontosabb – mondta Jakabné Éva, aki kétféle gluténmentes süteménnyel is készült a rendezvényre amelyek megfogyatkozott tálcájából ítélve népszerűek is voltak. De a többi sütiárus sem panaszkodhatott, hiszen folyamatosan fogytak az édes desszertek. A vásárlók szinte azt sem tudták, hogy melyikből vigyenek – ezért aztán sokan mindenből vettek egy kicsit.

Mi mind azért vagyunk itt, hogy segítsünk ennek a gyönyörű kislánynak

– tette hozzá Tóthné Keskeny Hanna, aki maga is épp egy nagyobb adag finomságot fizetett ki éppen.

adomány a jótékonysági vásáron
Fogytak a sütik, gyűltek az adományok a kislány lábprotéziseire
Fotó: Mészáros János

Törökszentmiklós mindig bizonyít, ha jótékonyságról van szó

A rendezvény szervezője, Medgyessy Klári elmondta, hogy eddigi tapasztalatai alapján Törökszentmiklóson mindig nagy összefogás valósult meg, ha szükség volt a segítségre.

– Ahogy az előző években is, most is hatalmas összefogást tapasztaltunk. Nagy izgalommal és örömmel készültünk erre a jótékonysági sütivásárra, és úgy látom, a rendezvény kinőtte az aulát, a következő alkalommal a színházteremben folytatjuk. Nagyon bizakodó vagyok, hogy a gyűjtésből akár két lábprotézisre is összegyűlik a támogatás. Hosszú távon pedig tervezzük, hogy a kislány számára külön számlát nyitunk, így a támogatás folyamatosan hozzáférhető lesz, amíg szüksége van rá – mondta.

A rendezvényen természetesen ott volt a család is, akik meghatottan nézték, hogyan fogynak a sütik – minden egyes darab Biankáért.

Nem tudom kifejezni, hogy mennyire hálásak vagyunk mindenkinek. Klárinak az egész megszervezéséért, azoknak, akik a sütiket hozták, azoknak, akik veszik. Nem tudom eléggé megköszönni, hogy így összefogtak Biankáért

– mondta megilletődötten Szilvi, a kislány anyukája.

Bianka és barátai a babakonyhában
Amíg a felnőttek sütit vásároltak, az apróságok a babakonyhában sütögették az utánpótlást
Fotó: Mészáros János

Ennyi gyűlt össze végül Bianka lábprotéziseire

Klárival a rendezvény végén is beszéltünk és kiderült, hogy az eredmény felülmúlta a várakozásokat.

– Alig egy óra alatt minden süti elfogyott! A rendezvényt azonban hat óráig hirdettük meg, így sokan érkeztek azután is, hogy elfogyott az édesség. Ők süti helyett a felajánlott lufifigurákból vásároltak, de volt, aki egyszerűen csak odaadta azt pénzt, amivel segíteni akart. Ekkora sikerre még mi sem számítottunk, nagyon-nagyon örülök, hogy a miklósiak ismét összefogtak – mesélte boldogan.

Jótékonysági sütivásár Törökszentmiklóson

Fotók: Mészáros János

A rendezvény teljes bevétele végül 904.055 forint lett, amiből reményeik szerint a két lábprotézis árának nagy részét fedezni tudja a család, és Bianka hamarosan újra együtt szaladhat az ovis társaival. Ez pedig újabb bizonyítéka annak, hogy az emberi jóságra, a közösség felemelő erejére igenis lehet számítani.

 

