Ha ezt a videót látod, kétszer is meggondolod, bemenj-e a Tiszába

Egy TikTok-felhasználó, Harcsaguru osztotta meg virtuális közönségével legújabb kapitális fogását, amelyet a Tiszából sikerült kiemelnie. A látványos pillanatot videón is megörökítette: szinte már hátborzongató, ahogy a hatalmas példány hirtelen a felszínre tör, miközben a horgászbot kis híján kettéhajlik a súlyától és erejétől.

Forrás: MADCAT Magyarország Facebook-oldala

Kapitális fogás a Tiszából: óriáshal bukkant fel a folyó felszínén

Májer Péter, vagy ahogyan követői ismerik, Harcsaguru, néhány nappal ezelőtt osztotta meg közönségével legújabb fogásának felvételét. Az izgalom a képernyőn át is tapintható volt: a horgászbot vad tánca már előre jelezte, hogy nem mindennapi zsákmány készül a felszínre törni. A mélyből végül egy tekintélyt parancsoló, 238 centiméteres harcsa bukkant elő, amely a felszínen is hosszasan küzdött, mielőtt sikerült kiemelni.

A felvétel tanúsága szerint a tapasztalt horgász a mérés és a fényképek elkészítése után nem tartotta meg zsákmányát, és a kapitális harcsát visszaengedte a Tiszába. Az óriási hal látványa után viszont nem csoda, ha sokan inkább parton maradnának egy darabig.