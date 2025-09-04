A fronthatásnak is köszönhetően, ismét ember méretű lény bukkant a felszínre

Augusztus 31-e biztosan bekerül a tiszacsegei horgász naptárába. Budai Gábor a fronthatást kihasználva indult vízre, és a csónakból kuttyogatva próbált szerencsét, ám órákig semmi sem történt – számolt be minderről a Pecaverzum. A kapás valóban sokáig váratott magára, olyannyira, hogy már-már lemondott a halfogásról, amikor kora délután 14 óra körül egy kapitális harcsa rázta meg egyedileg épített, 200 centiméteres botját.

Budai Gábor gilisztát tűzött a horogra, a kapitális harcsa pedig ráharapott

Emberfeletti méretű kapitális harcsa, a csónakba is alig tudta kiemelni a pecás

– Erőteljes kapást követően a bevágás úgy maradt, ebből tudtam, komoly hallal van dolgom. Az 5000-es méretű orsó fékereje 18 kiló, ami maxra volt húzva, mégis azonnal húzta úgy, hogy rá kellett fognom a dobra – mesélte Budai Gábor.

A horgász csónakmotorjával a meder közepe felé húzott, ahová végül a hal is követte, majd megkezdődött az ádáz küzdelem. Az első öt percben nem gondolta, hogy sikerül kifognia a halat. Mint írta, brutális perceket élt meg, annak ellenére, hogy már fogott ki órást a folyóból. Azonban tíz perc után, a jól összerakott felszerelésnek, a maximális fékerőnek és határozottságának köszönhetően, mégis ő győzedelmeskedett.

A harcsa emberfeletti méretei már a csónakba emelésnél megmutatkoztak. Buda Gábor nem érte át az állkapcsát. Végül sikerült megoldani a feladatot, és a mérés után kiderült, egy 231 centiméteres, körülbelül 90 kiló köré saccolt matuzsálemet sikerült horogra akasztania. Mint elmondta, mivel mindig egyedül horgászik, külön büszkeség számára, hogy segítség nélkül, teljesen egyedül vitte véghez ezt az órási kapást. Hozzátette, ilyen élményt még sosem élt át.

