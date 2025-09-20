A szolnoki kislány és Kapu Tibor együtt zúzta a Tankcsapdát Debrecenben mintegy 20 ezer ember előtt – videóval

Őszintén! Ki gondolta volna, hogy Kapu Tibor gitározni és énekelni is tud? Pedig nem marslakó ő, csupán egy nagyszerű és népszerű ember. A napokban a debreceni yoUDay-en Szirota Jenniferrel és a szolnoki születésű, mindössze tíz esztendős Barabás Lelle Sárával együtt adták elő a Tankcsapda Ez az a ház című „örökzöldjét”.

Kapu Tibor, Barabás Lelle Sára és Szirota Jennifer a Tankcsapda Ez az a ház című rocknótáját zúzták a debreceni yoUDay-en

Forrás: Barabás Nóra fb-oldala

A cívis város felsőoktatási intézménye évek óta irigylésre méltó egyedülálló bulival robbantja be az új tanévet: „Egy este, amikor több ezer egyetemi polgár együtt ünnepel. Hallgatók, oktatók, dolgozók – mind egy közösségként, egy ritmusra ver a szívünk. A Nagyerdei Stadion megtelik fénnyel, zenével és az összetartozás felejthetetlen erejével. Ez több mint egy show – ez az élmény, ami összeköt minket!” – fogalmazza meg honlapján a yoUDay a hagyományos szeptemberi rendezvényét.

Az idei, kilencedik yoUDay tanévnyitó stadionshow-n több ezren buliztak együtt a Bagossy Brothers Company, ByeAlex és a Slepp, Dánielfy Gergő, Nagy Bogi, Gudics Máté és más sztárok koncertjén. Az idei, Nagyerdei Stadionban mintegy húszezernyi „hallgatóság” előtt zajló szerdai fergetegnek a Szolnok Campus tábora mellett egyéb szolnoki vonatkozása is volt.

Kapu Tibor, no meg hab és torta

A közönségnek már az hatalmas meglepetést okozott, hogy a világűrt megjárt, nyírségi Kapu Tibor is

gitárt ragadott

és a húrokba csapott.

A debrecenieknek például az is féktelen boldogság volt, hogy népszerű asztronautánk a helyi nagyágyú, a Tankcsapda egyik ikonikus dalát zúzta és énekelte el. Mindebben pedig segítségére volt egy másik Nyírmadához is kötődő, nemrégen a város díszpolgárrá választott csillagembere, a Csillag születik című tehetségkutatóban feltűnt Szirota Jennifer, valamint a szolnoki születésű Barabás Lelle Sára is. A tíz esztendős leányzó láthatóan és hallhatóan színpadra termett, ami valószínűleg nem a véletlen műve.

– Nagyon büszke vagyok Lencsire, de féltem is őt ettől a világtól – szólaltattuk meg Barabás Lelle Sára édesapját, Barabás Botondot, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatóját, aki nem tanév-, hanem színházi évadnyitóra készül, hiszen épp a szezon első bemutatandó darabját, a Cyrano de Bergerac címszerepét próbálta megkeresésünkkor.