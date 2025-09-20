50 perce
A szolnoki kislány és Kapu Tibor együtt zúzta a Tankcsapdát a Debrecenben mintegy 20 ezer ember előtt – videóval
A Szolnok Campusával is érdekelt Debreceni Egyetem szeptember 17-én tartotta hagyományos tanévnyitó showját, a yoUDay-t. A szórakoztató látványelemekkel és koncertélményekkel tarkított buli egyik sztárfellépője, meglepő módon Kapu Tibor űrhajósunk volt, aki Szirota Jenniferrel és a szolnoki születésű Barabás „Lencsivel” közösen egy Tankcsapda-nótát énekeltek el.
Őszintén! Ki gondolta volna, hogy Kapu Tibor gitározni és énekelni is tud? Pedig nem marslakó ő, csupán egy nagyszerű és népszerű ember. A napokban a debreceni yoUDay-en Szirota Jenniferrel és a szolnoki születésű, mindössze tíz esztendős Barabás Lelle Sárával együtt adták elő a Tankcsapda Ez az a ház című „örökzöldjét”.
A cívis város felsőoktatási intézménye évek óta irigylésre méltó egyedülálló bulival robbantja be az új tanévet: „Egy este, amikor több ezer egyetemi polgár együtt ünnepel. Hallgatók, oktatók, dolgozók – mind egy közösségként, egy ritmusra ver a szívünk. A Nagyerdei Stadion megtelik fénnyel, zenével és az összetartozás felejthetetlen erejével. Ez több mint egy show – ez az élmény, ami összeköt minket!” – fogalmazza meg honlapján a yoUDay a hagyományos szeptemberi rendezvényét.
Az idei, kilencedik yoUDay tanévnyitó stadionshow-n több ezren buliztak együtt a Bagossy Brothers Company, ByeAlex és a Slepp, Dánielfy Gergő, Nagy Bogi, Gudics Máté és más sztárok koncertjén. Az idei, Nagyerdei Stadionban mintegy húszezernyi „hallgatóság” előtt zajló szerdai fergetegnek a Szolnok Campus tábora mellett egyéb szolnoki vonatkozása is volt.
Kapu Tibor, no meg hab és torta
A közönségnek már az hatalmas meglepetést okozott, hogy a világűrt megjárt, nyírségi Kapu Tibor is
- gitárt ragadott
- és a húrokba csapott.
A debrecenieknek például az is féktelen boldogság volt, hogy népszerű asztronautánk a helyi nagyágyú, a Tankcsapda egyik ikonikus dalát zúzta és énekelte el. Mindebben pedig segítségére volt egy másik Nyírmadához is kötődő, nemrégen a város díszpolgárrá választott csillagembere, a Csillag születik című tehetségkutatóban feltűnt Szirota Jennifer, valamint a szolnoki születésű Barabás Lelle Sára is. A tíz esztendős leányzó láthatóan és hallhatóan színpadra termett, ami valószínűleg nem a véletlen műve.
– Nagyon büszke vagyok Lencsire, de féltem is őt ettől a világtól – szólaltattuk meg Barabás Lelle Sára édesapját, Barabás Botondot, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatóját, aki nem tanév-, hanem színházi évadnyitóra készül, hiszen épp a szezon első bemutatandó darabját, a Cyrano de Bergerac címszerepét próbálta megkeresésünkkor.
– Lencsit talán kissé jobban vissza kellene fogni, hiszen rendkívül produktív egyéniség. De, mint tapasztalható, ez lehetetlen. Ha szárnyalni akar, hát hadd szárnyaljon. Úgy állt ki húszezer ember elé, mint egy sok koncertet megélt banda frontembere. Persze, higgadtsága mögött ott állt két nagyszerű, szuperszonikus ember, Szirota Jennifer és Kapu Tibor is. Lencsivel majd még lesz néhány meccsünk, mert én nem az előadói pályára terelném, ám az is elképzelhető, hogy valójában ez az ő küldetése – vélekedett kisebbik gyermekéről a szolnoki színidirektor.
– Imádom! – szögezte le elöljáróban Lencsiről, illetve tíz éves lánykájának yoUDay-en történt meglepetés-fellépéséről az anyuka, Barabás Nóra.
– Sok csillag szerencsés együttállásának volt köszönhető, hogy ez a trió színpadra lépett a Debreceni Egyetemi tanévnyitó stadionbuliján. Lencsi Jenniferhez jár éneket tanulni, és tagja a helyi oDEon Színház ifjúsági társulatának is. A szám választásakor megegyeztünk, ha már Debrecen, akkor legyen Tankcsapda, és legyen egy ütős nóta. Ez egy egyszeri alkalom volt, de örök élmény, legalábbis számunkra – magyarázta az előadás hátterét is a büszke anyuka, Nóra.
Újabb díjat zsebelhetett be a napokban a Szigligeti színművésze
Ez már valami! Ötven év után is tartják a kapcsolatot a szolnoki „véndiákok”