Munkahelyeket hoz Karcagra a holland óriás új telephelye – galériával

Átadták a Nijhof-Wassink Kft. új karcagi telephelyét. A holland vállalat idén ünnepli 25 éves fennállását Magyarországon, melynek köszönhetően mostantól a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat beruházásában létrejött, Karcagi Ipari Parkban is folytathatja tevékenységét, amely fejlesztés hozzájárul a térség munkahelyteremtéséhez és a gazdasági erősödéséhez is.

Zenével és tánccal tartották meg a Karcagi Ipari Park új karcagi telephelyének átadóját

Fotó: Daróczi Erzsébet

A karcagi ipari parkban létrehozott új telephely az egyik tartó pillére a holland cégnek

A jubileum alkalmából tartott ünnepélyes karcagi telephely átadón köszöntőjében Fári János, a cég magyarországi fiókvezetője elmondta, a cégcsoportban naponta kétezer munkavállaló dolgozik. A holland cégcsoport jelen van hazánk mellett Belgiumban, Lengyelországban és Németországban. Tavaly 400 milliós eurós bevételt értek el, melyhez idén már a karcagi telephely is hozzájárul.