2 órája
Munkahelyeket hoz Karcagra a holland óriás új telephelye – galériával
Különleges módon ünnepelte meg A Nijhof-Wassink Kft. 25 éves fennállását. Átadták új karcagi telephelyüket. Az eseményen elhangzott, a karcagi ipari parkban létrehozott új telephely fontos szerepet tölt be a térség munkahelyteremtésében.
Átadták a Nijhof-Wassink Kft. új karcagi telephelyét. A holland vállalat idén ünnepli 25 éves fennállását Magyarországon, melynek köszönhetően mostantól a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat beruházásában létrejött, Karcagi Ipari Parkban is folytathatja tevékenységét, amely fejlesztés hozzájárul a térség munkahelyteremtéséhez és a gazdasági erősödéséhez is.
A karcagi ipari parkban létrehozott új telephely az egyik tartó pillére a holland cégnek
A jubileum alkalmából tartott ünnepélyes karcagi telephely átadón köszöntőjében Fári János, a cég magyarországi fiókvezetője elmondta, a cégcsoportban naponta kétezer munkavállaló dolgozik. A holland cégcsoport jelen van hazánk mellett Belgiumban, Lengyelországban és Németországban. Tavaly 400 milliós eurós bevételt értek el, melyhez idén már a karcagi telephely is hozzájárul.
Átadták a Nijhof-Wassink Kft. új karcagi telephelyétFotók: Daróczi Erzsébet
A karcagi telephely átadásán elismeréssel szólt a negyedszázados magyarországi munkájukról dr. Berkó Attila főispán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője, Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke és Szepesi Tibor, Karcag polgármestere is.
A nemzetközi cégcsoport menedzsmentjéből Bertil Bouwhuis maneging director beszédében megerősítette a holland vállalat elkötelezettségét a magyarországi jelenlét erősítése mellett, hiszen a cég hazánkban Székesfehérváron, Bábolnán és most már Karcagon is jelen van. A karcagi telephely vonzáskörzetében mintegy 120 családnak biztosít munkát.
