szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

2 órája

Munkahelyeket hoz Karcagra a holland óriás új telephelye – galériával

Címkék#fejlesztés#ipari park#beruházás

Különleges módon ünnepelte meg A Nijhof-Wassink Kft. 25 éves fennállását. Átadták új karcagi telephelyüket. Az eseményen elhangzott, a karcagi ipari parkban létrehozott új telephely fontos szerepet tölt be a térség munkahelyteremtésében.

Daróczi Erzsébet

Átadták a Nijhof-Wassink Kft. új karcagi telephelyét. A holland vállalat idén ünnepli 25 éves fennállását Magyarországon, melynek köszönhetően mostantól a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat beruházásában létrejött, Karcagi Ipari Parkban is folytathatja tevékenységét, amely fejlesztés hozzájárul a térség munkahelyteremtéséhez és a gazdasági erősödéséhez is.

Karcagi Ipari Park új telephelyének átadója
Zenével és tánccal tartották meg a Karcagi Ipari Park új karcagi telephelyének átadóját
Fotó: Daróczi Erzsébet

A karcagi ipari parkban létrehozott új telephely az egyik tartó pillére a holland cégnek

A jubileum alkalmából tartott ünnepélyes karcagi telephely átadón köszöntőjében Fári János, a cég magyarországi fiókvezetője elmondta, a cégcsoportban naponta kétezer munkavállaló dolgozik. A holland cégcsoport jelen van hazánk mellett Belgiumban, Lengyelországban és Németországban. Tavaly 400 milliós eurós bevételt értek el, melyhez idén már a karcagi telephely is hozzájárul.

Átadták a Nijhof-Wassink Kft. új karcagi telephelyét

Fotók: Daróczi Erzsébet

A karcagi telephely átadásán elismeréssel szólt a negyedszázados magyarországi munkájukról dr. Berkó Attila főispán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője, Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke és Szepesi Tibor, Karcag polgármestere is.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A nemzetközi cégcsoport menedzsmentjéből Bertil Bouwhuis maneging director beszédében megerősítette a holland vállalat elkötelezettségét a magyarországi jelenlét erősítése mellett, hiszen a cég hazánkban Székesfehérváron, Bábolnán és most már Karcagon is jelen van. A karcagi telephely vonzáskörzetében mintegy 120 családnak biztosít munkát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu