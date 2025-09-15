szeptember 15., hétfő

Menetoszlop

22 perce

Katonai járművek lepték el a térséget – itt haladnak át

Címkék#hadgyakorlat#Magyar Honvédség#konvoj

Nem mindennapi látvány fogadja a térségben közlekedőket. Több települést érintve, az utakon katonai konvoj halad.

Major Angéla

A megszokottnál jóval több katonai jármű tűnt fel vasárnap és hétfőn a vármegye útjain. A MH Kiss József 86. Helikopterdandár hivatalos közösségi oldalán közleményben jelezte, hogy szeptember 14-én és 15-én, technikai eszközöket csoportosítanak át Szentes és Szolnok térsége között. A katonai konvojok több településen is áthaladnak, köztük Kunszentmártonon, Martfűn, Rákócziújfalun és Rákóczifalván.

Helikopterek kíséretében katonai konvoj vonul át Szentes és Szolnok között
Helikopterek kíséretében katonai konvoj vonul át Szentes és Szolnok között
Fotó: Dévényi Veronika / Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal

Katonai konvoj halad át a térségben

A közutakon haladó katonai járműveket helikopterek kísérik, így az autósok mellett a lakosok is különleges látványban részesülnek.

Katonia konvoj a Jászkunsági utakon

Fotók: Dévényi Veronika

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint szeptember 15-én, hétfőn reggel 8 órától egészen este 20 óráig tehát technikai eszközátcsoportosítás zajlik, több útvonal érintésével. A járművek Szentesről Kunszentmártonon és Martfűn át Rákócziújfalu, Rákóczifalva és Szolnok felé közlekednek, de Hódmezővásárhely laktanyájából is indult konvoj, amely ugyanazon az útvonalon halad Szolnok irányába.

A Magyar Honvédség hadgyakorlatot tart
A Magyar Honvédség hadgyakorlatot tart
Fotó: Dévényi Veronika / Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal

A honvédség közleményében hangsúlyozta: a vonatkozó jogszabályokat betartva törekednek arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok nyugalmát.

A hadgyakorlat során a levegőben is megjelennek a katonai erők
A hadgyakorlat során a levegőben is megjelennek a katonai erők
Fotó: Dévényi Veronika / Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal

 

 

