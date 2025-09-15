22 perce
Katonai járművek lepték el a térséget – itt haladnak át
Nem mindennapi látvány fogadja a térségben közlekedőket. Több települést érintve, az utakon katonai konvoj halad.
A megszokottnál jóval több katonai jármű tűnt fel vasárnap és hétfőn a vármegye útjain. A MH Kiss József 86. Helikopterdandár hivatalos közösségi oldalán közleményben jelezte, hogy szeptember 14-én és 15-én, technikai eszközöket csoportosítanak át Szentes és Szolnok térsége között. A katonai konvojok több településen is áthaladnak, köztük Kunszentmártonon, Martfűn, Rákócziújfalun és Rákóczifalván.
Katonai konvoj halad át a térségben
A közutakon haladó katonai járműveket helikopterek kísérik, így az autósok mellett a lakosok is különleges látványban részesülnek.
Katonia konvoj a Jászkunsági utakonFotók: Dévényi Veronika
A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint szeptember 15-én, hétfőn reggel 8 órától egészen este 20 óráig tehát technikai eszközátcsoportosítás zajlik, több útvonal érintésével. A járművek Szentesről Kunszentmártonon és Martfűn át Rákócziújfalu, Rákóczifalva és Szolnok felé közlekednek, de Hódmezővásárhely laktanyájából is indult konvoj, amely ugyanazon az útvonalon halad Szolnok irányába.
A honvédség közleményében hangsúlyozta: a vonatkozó jogszabályokat betartva törekednek arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok nyugalmát.