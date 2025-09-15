Katonai járművek lepték el a térséget – itt haladnak át

A megszokottnál jóval több katonai jármű tűnt fel vasárnap és hétfőn a vármegye útjain. A MH Kiss József 86. Helikopterdandár hivatalos közösségi oldalán közleményben jelezte, hogy szeptember 14-én és 15-én, technikai eszközöket csoportosítanak át Szentes és Szolnok térsége között. A katonai konvojok több településen is áthaladnak, köztük Kunszentmártonon, Martfűn, Rákócziújfalun és Rákóczifalván.

Helikopterek kíséretében katonai konvoj vonul át Szentes és Szolnok között

Fotó: Dévényi Veronika / Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal

A közutakon haladó katonai járműveket helikopterek kísérik, így az autósok mellett a lakosok is különleges látványban részesülnek.