szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszaszentimre

2 órája

Beindult a kátyúzás a településen: ezekben az utcákban javítják a burkolatot

Címkék#útjavítás#kátyúzás#munkálatok

A második szakaszba lépett a napokban a kátyúzási munka Tiszaszentimrén.

Rózsa Róbert
Beindult a kátyúzás a településen: ezekben az utcákban javítják a burkolatot

Dolgozik ember és gép: eltüntetik a kátyúkat Tiszaszentimre útjairól

Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

Megkezdődött Tiszaszentimrén a kátyúzási munkálatok második szakasza – számolt a település hivatalos oldalán a község polgármestere. Fodor Gusztáv közölte, az eddigiek során kijavították a Széchenyi út egy részén, a Hatház úton, a Kör úton, a Malom úton és a Bem úton található kátyúkat. Céljuk most az, hogy a következő hetekben Tiszaszentimre és Újszentgyörgy útjairól a maradék kátyúkat is eltüntessék.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu