2 órája
Beindult a kátyúzás a településen: ezekben az utcákban javítják a burkolatot
A második szakaszba lépett a napokban a kátyúzási munka Tiszaszentimrén.
Dolgozik ember és gép: eltüntetik a kátyúkat Tiszaszentimre útjairól
Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
Megkezdődött Tiszaszentimrén a kátyúzási munkálatok második szakasza – számolt a település hivatalos oldalán a község polgármestere. Fodor Gusztáv közölte, az eddigiek során kijavították a Széchenyi út egy részén, a Hatház úton, a Kör úton, a Malom úton és a Bem úton található kátyúkat. Céljuk most az, hogy a következő hetekben Tiszaszentimre és Újszentgyörgy útjairól a maradék kátyúkat is eltüntessék.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről
Gyanús dolgot vettek észre a halőrök, miután odaléptek a jászkunsági horgászokhoz