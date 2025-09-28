Beindult a kátyúzás a településen: ezekben az utcákban javítják a burkolatot

Megkezdődött Tiszaszentimrén a kátyúzási munkálatok második szakasza – számolt a település hivatalos oldalán a község polgármestere. Fodor Gusztáv közölte, az eddigiek során kijavították a Széchenyi út egy részén, a Hatház úton, a Kör úton, a Malom úton és a Bem úton található kátyúkat. Céljuk most az, hogy a következő hetekben Tiszaszentimre és Újszentgyörgy útjairól a maradék kátyúkat is eltüntessék.

