Útjavítás

1 órája

Javítják Tiszafüred útjait: itt zajlik a munka

Címkék#útjavítás#Kastély út#kátyúzás

Kijavítják az úthibákat Tiszafüreden, emellett kátyúznak is a városban.

Rózsa Róbert
Kátyúzási munkálatok kezdődnek Tiszafüreden

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Nagy felületen végez útjavításokat a tiszafüredi Kastély úton a település városüzemeltetési cége – tájékoztatott csütörtökön közösségi oldalán Ujvári Imre, a város polgármestere. Közölte, az útjavítás után a járási székhely több részén is megkezdődnek az őszi kátyúzási munkálatok. Az érintett szakaszokon javasolt körültekintően közlekedni.

 

