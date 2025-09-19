Javítják Tiszafüred útjait: itt zajlik a munka

Nagy felületen végez útjavításokat a tiszafüredi Kastély úton a település városüzemeltetési cége – tájékoztatott csütörtökön közösségi oldalán Ujvári Imre, a város polgármestere. Közölte, az útjavítás után a járási székhely több részén is megkezdődnek az őszi kátyúzási munkálatok. Az érintett szakaszokon javasolt körültekintően közlekedni.