Gőzerővel a jövőbe

Több mint 16 milliárd forint valósul meg Martfű legnagyobb beruházása

A Bunge új fejlesztésbe fogott, milliárdokból építi az energiaközpontot. Az új kazán Martfű életére óriási hatással lehet.

Major Angéla

Ha Martfű nevét halljuk, sokaknak a Tisza Cipőgyár és a Bunge gyára ugrik be, nem véletlenül. A város szélén működő üzem évtizedek óta határozza meg a hazai étolaj- és takarmánytermelést. Most viszont egy óriási változás előtt áll, a cég ugyanis bejelentette, hogy több mint 50 millió dollárt, vagyis nagyjából 16,6 milliárd forintot költ egy vadonatúj biomasszakazánra. Új kazán Martfűn, mutatjuk, mit kell tudni róla!

A gyár tájékoztatása szerint jelenleg négy külön kazánnal állítja elő a működéshez szükséges gőzt. Ezeket váltja ki egyetlen, modern, biomassza-alapú monstrum, amely sokkal hatékonyabb lesz elődeinél. A működéséhez nem kell új nyersanyag, mert a gyár saját melléktermékét, a napraforgóhéjat alakítja át energiává.

Mikor indulhat az új kazán Martfűn?

A beruházás ütemterve feszes:

  • 2026 szeptemberére elkészül az új kazán,
  • 2028 elején pedig teljes erőbedobással üzemelni kezd.

Addig sem áll meg azonban az élet, de a jövőben a gyár gőzellátása egy sokkal korszerűbb és környezetbarát rendszerre áll át.

Környezetkímélő technológia

A Bunge nemcsak hatékony, hanem zöldebb megoldást is ígér. A kazán korszerű kibocsátás-szabályozó technológiákkal épül, így megfelel minden szigorú uniós előírásnak. A hamut automata rendszer gyűjti, ami aztán más célokra is felhasználható.

Miért fontos mindez?

Egyrészt, mert a martfűi gyár a Bunge európai hálózatának egyik stratégiai bástyája. Innen étolaj, takarmány és lecitin is kikerül. Másrészt, mert a beruházás biztosítja, hogy a gyár hosszú távon is versenyképes maradjon, és fenntartható módon termeljen.

Grászli János, a Bunge magyarországi vezetője úgy fogalmazott:

Ez a beruházás világosan tükrözi elkötelezettségünket a folyamatos technológiai fejlődés iránt, és hosszú távon megerősíti hazai jelenlétünket.

Martfű és a Bunge kéz a kézben

A Bunge 2003 óta van jelen hazánkban, de a martfűi üzem már több mint 40 éve dolgozik azon, hogy a napraforgóból és repcéből készült termékek a boltok polcaira kerüljenek. A beruházás tehát nem csak a cég, hanem az egész térség jövőjéről szól, munkát, stabilitást és innovációt jelent.

 

