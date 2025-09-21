22 perce
Nem várt fordulat: egyelőre mégsem indul újra a forgalom a Keletiben, a MÁV-vezér magyarázatot adott – videóval
Bár már minden készen állt a megnyitásra, de egy nem várt esemény miatt egyelőre mégsem fogad utasokat a Keleti pályaudvar.
Néhány órája még arról kaptunk hírt, hogy egy hónap lezárás után, végre megnyílik a felújított Keleti pályaudvar az utasok előtt. Ám egy technikai hiba miatt, most mégis később gördülhetnek be a vonatok. „A tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégeztük, de a Keleti pályaudvart nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel” – jelentette be vasárnap kora reggeli Facebook-videójában Hegyi Zsolt.
Nem várt esemény a Keleti pályaudvar megnyitója előtt
Az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítását hajtották végre a Keleti pályaudvaron, augusztus 25-től éjt nappallá téve dolgoztak a szakemberek, hogy szeptember 21-én visszatérhessen a megszokott élet a történelmi főépület csarnokába és peronjaira. Azonban sajnos az átadás még várat magára, ugyanis a MÁV-csoport bejelentése szerint, nem várt műszaki hiba lépett fel, pár órával a megnyitó előtt.
– Tegnap este huszonhárom óra harminc perckor a kollégáktól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött, és a pályaudvar megnyitható, de valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett, köszönhetően annak, hogy az állomás áramtalanítva volt egy hónapig, hogy áram visszakapcsolásakor biztosító berendezési zavart tapasztaltak – közölte hivatalos Facebook-oldalukon Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.
Hozzátette, természetesen ez nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy minden utast időben eljuttassanak célállomásukig. Ennek érdekében az Országos Haváriaközpont munkatársai pótlóbuszokat szerveztek a szükséges útvonalakhoz, melyekről utazás előtt érdemes előre tájékozódni.
A MÁV jelenlegi információja szerint, napközben már meg tudják nyitni a pályaudvart a vonatforgalom előtt, ám amíg ez megtörténik, addig az állomás épülete zárva marad.
Nem hiszi el, mit tesz minden nap a tiszaföldvári étterem tulajdonosa
Csernobil árnyéka a Jászkunságban – titkok a Pannónia Szőrmegyár körül – galériával, videóval