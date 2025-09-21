Nem várt hiba után újraindult a forgalom, ismét járnak a vonatok

Ahogy korábban megírtuk, nem várt műszaki hiba lépett fel a Keleti pályaudvar megnyitása előtt pár órával. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója videóban közölte a nem várt fordulatot: mivel az állomás áramtalanítva volt egy hónapig, az áram visszakapcsolásának idején biztosító berendezési zavart észleltek a szakemberek. Friss közlésünk szerint, a váltók beállítása mostanra megtörtént, a pályaudvar pedig újra fogad és indít vonatokat.

Ismét birtokba vehetik az utasok és a vonatok a Keleti pályaudvart

Befejezték az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítását a Keleti pályaudvaron

Szeptember 21-én egy hónap után újra nyitott az ország egyik legnagyobb vasúti pályaudvara, 12.15-kor pedig elindult az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is.

Hegyi Zsolt hivatalos oldalán tett bejegyzésében elmondta, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat, így például a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig már teljes gőzzel üzemel a Keleti pályaudvar.

Hozzátette, mindaddig, amíg nem áll vissza teljes mértékben a forgalom, még várhatóak az erősítő és pótlóbuszok közlekedése az érintett vonalak kiszolgálására, melynek részleteiről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.

Milyen fejlesztéseket végeztek a Keleti pályaduvaron?

A nagyszabású műszaki felújítás során váltókat, felsővezetéket, biztosítóberendezéseket javítottak ki a szakemberek, továbbá a síneket, talpfákat, illetve betonaljakat is cserélték. Mint írták, a cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indíthassák és fogadhassák a győri, a hatvani-miskolci, a pécsi és az újszászi-békéscsabai vonalon közlekedő vonatokat.

A MÁV saját forrásából megvalósított, mintegy 4,4 milliárd forintos beruházása során 400-450 szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével elvégzett szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés

– olvasható az oldalukon.