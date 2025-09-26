Kényszerleszállást hajtott végre a szolnoki honvédség helikoptere

Péntek kora délután kényszerleszállást hajtott végre a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik helikoptere Pápa közelében. A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint a gép hajtóműhiba miatt szállt le.

A helikopter Pápa közelében hajtott végre kényszerleszállást

Forrás: honvedelem.hu

A kényszerleszállás műszaki hiba miatt történt

A H225M típusú forgószárnyas helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat részeként tartózkodott az elmúlt napokban a pápai bázisrepülőtéren. A helyőrségtámogató koncepció teszteléséhez a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonával és kéttucatnyi technikai eszközzel települt át a hét elején a bázisra.

A 74-es oldalszámú gép péntek délután indult vissza állomáshelyére, Szolnokra, de felszállás után néhány perccel műszaki hiba miatt le kellett szállnia. A pilóták a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, az országúttól körülbelül egy kilométerre tették le a helikoptert.

A landolás során nem történt személyi sérülés, és anyagi kár sem keletkezett, a gép épségben földet ért. Szolnokról azonnal a helyszínre indult a repülő-műszaki javító csoport, a területet katonák biztosítják.