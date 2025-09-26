szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Váratlan fordulat

1 órája

Kényszerleszállást hajtott végre a szolnoki honvédség helikoptere

Címkék#Kiss József 86 Helikopterdandár#Adaptive Hussars 2025#helikopter#Kényszerleszállás#honvédség

Péntek délután drámai pillanatok zajlottak a levegőben Pápa közelében. A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség egyik szolnoki helikopterének hajtóműhiba miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania.

Karancsiné Szecsei Veronika

Péntek kora délután kényszerleszállást hajtott végre a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik helikoptere  Pápa közelében. A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint a gép hajtóműhiba miatt szállt le.

A kényszerleszállás helyszínét katonák biztosítják
A  helikopter Pápa közelében hajtott végre kényszerleszállást
Forrás: honvedelem.hu

A kényszerleszállás műszaki hiba miatt történt

A H225M típusú forgószárnyas helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat részeként tartózkodott az elmúlt napokban a pápai bázisrepülőtéren. A helyőrségtámogató koncepció teszteléséhez a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonával és kéttucatnyi technikai eszközzel települt át a hét elején a bázisra.

A 74-es oldalszámú gép péntek délután indult vissza állomáshelyére, Szolnokra, de felszállás után néhány perccel műszaki hiba miatt le kellett szállnia. A pilóták a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, az országúttól körülbelül egy kilométerre tették le a helikoptert.

A landolás során nem történt személyi sérülés, és anyagi kár sem keletkezett, a gép épségben földet ért. Szolnokról azonnal a helyszínre indult a repülő-műszaki javító csoport, a területet katonák biztosítják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu