Egy fontos statisztika részeivé váltak azok, akik biciklire pattantak augusztusban

Pörögtek a kerekek. Augusztusban is meglehetősen sokan bicikliztek a Tisza-tónál. Kiderült, milyen volt a kerékpáros forgalom a nyár záró hónapjában.

Jól alakult az augusztusi kerékpáros forgalom Kiskörén

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Így alakult az augusztusi kerékpáros forgalom

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint ez év augusztusában 17 275 kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján.

– Ez a negyedik legnagyobb nyolcadik havi forgalom, a csúcsot 2021 augusztusa tartja 22 882 biciklissel – olvasható az igazgatóság honlapján.

Mint kiderült: 2025-ben eddig (január 1-től augusztus 31-ig) 68 902 biciklis gurult át a duzzasztó felett, ebből a nyári hónapokban 46 311. A nyári forgalmi rekordot egyébként 2021-ben regisztrálták, akkor június 1-től augusztus 31-ig 56 415 kerékpárost számláltak Kiskörén.