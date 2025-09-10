szeptember 10., szerda

Két keréken a Tisza-tónál

1 órája

Egy fontos statisztika részeivé váltak azok, akik biciklire pattantak augusztusban

Címkék#augusztusi forgalom#kerékpár#vízlépcső

Augusztusban is sokakat vonzott a Tisza-tó. A turisták közül rengetegen kerékpárral járták be a tározó környékét. Cikkünkből kiderül, hogyan alakult az augusztusi kerékpáros forgalom.

Rimóczi Ágnes

Pörögtek a kerekek. Augusztusban is meglehetősen sokan bicikliztek a Tisza-tónál. Kiderült, milyen volt a kerékpáros forgalom a nyár záró hónapjában.

kerékpáros forgalom Kiskörén
Jól alakult az augusztusi kerékpáros forgalom Kiskörén
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Így alakult az augusztusi kerékpáros forgalom

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint ez év augusztusában 17 275 kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján.

– Ez a negyedik legnagyobb nyolcadik havi forgalom, a csúcsot 2021 augusztusa tartja 22 882 biciklissel – olvasható az igazgatóság honlapján.

Mint kiderült: 2025-ben eddig (január 1-től augusztus 31-ig) 68 902 biciklis gurult át a duzzasztó felett, ebből a nyári hónapokban 46 311. A nyári forgalmi rekordot egyébként 2021-ben regisztrálták, akkor június 1-től augusztus 31-ig 56 415 kerékpárost számláltak Kiskörén.

 

