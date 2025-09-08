Titokzatos üzenet tartja lázban a várost, 25 év után keresi Nikolettet egy férfi, még a kedvenc zenéjére is emlékszik

Érdekes bejegyzés jelent meg a napokban az egyik népszerű közösségi oldalon. Egy férfi szokatlan felhívást tett közzé a SZOLNOKON LÁTTAM-HALLOTTAM NYILVÁNOS csoportban. A bejegyzés szerint Gábor szeretne megkeresni egy olyan lányt, egy bizonyos Nikolettet, akiről 25 éve nem hallott.

Apró részletekre is emlékszik a férfi

Mint írta, utoljára a 2000-es években látta utoljára a keresett személyt. A lány akkor 13-14 éves lehetett és Szolnokon élt, gyermekotthonban. A férfi emlékei szerint Nikolett gyakran járt a Szolnoki vasútállomás melletti kocsmaszerű helyre zenét hallgatni. A bejegyzés szerzője még a lány kedvenc zenéjét is megjegyezte, ami Gigi D'Agostino La Passion című száma volt. Gábor szerint Nikolett Szolnokon, a Béla Király úton járt iskolába. A bejegyzésben azt is leírja, Nikolett a nagymamájával élt, de valamiért bekerült a Szolnoki gyermekotthonba. Még arra is emlékezett, hogy a lány egyik barátnőjét Melindának hívták.

Sokan segítenek a keresésben

A bejegyzés szeptember 2-án, kedden került ki a csoportba. A tagok hozzáállására nem lehet panasz, több tucat résztvevő osztotta meg Gábor felhívását. Azonban ez eddig kevésnek bizonyult, ugyanis nem érkezett újabb hír Nikolettről.

Régen látott osztálytárs után is kutatnak a Facebookon

A szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakképzőiskola 1985-ben végzett diákjai osztálytalálkozót szerveznek, és szeretnének mindenkit meghívni. A létszám még nem teljes, ezért ők is Facebookon kutatnak 40 éve nem látott osztálytársuk után.

Korábban egy bajszos sofőr Editet kereste

Nagyon kereste Editet egy férfi, és ebben kért segítséget a közösségi portálon. Azt írta, hogy 44 év után nagyon sok magyarázattal és őszinte bocsánatkéréssel tartozik a nőnek, ezért szeretné megtalálni. Adott némi támpontot is, hogy ki lehet Edit, és hogy ki lehet ő.