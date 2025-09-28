A jégpálya fejlesztésére gyűjtenének a sütivásárral a szolnoki hokisok

Hagyományos őszi programjára invitál a Kertvárosi Közösségi Ház: a Kertvárosi Kerekező nevű rendezvényen idén is „kerekes programok”, kézműves foglalkozások, családi feladatok, játékok várják a sportos kedvű szolnokiakat. Sőt, idén egy izgalmas sport izgalmas kihívással is részt vesz a rendezvényen.

Az idei Kertvárosi Kerekező rendezvényen arra is lesz lehetőség, hogy a vendégek kipróbálják: milyen lehet kapura lőni egy jégpályán. Mindezt persze „szárazon”

Forrás: Szolnok Orcas Hockey SE / Facebook

Kertvárosi Kerekező – idén a Szolnok Orcas Hockey SE lesz az új vendég

Aki vasárnap 10 és 13 óra között kilátogat a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár elé, nem csak a Gördögök kerékpáros ügyességi pályáján tesztelheti magát, de a város egyetlen jégkorong sportegyesületének, a Szolnok Orcas Hockey SE-nek a lőpadját is kipróbálhatja.

Nagyon örülünk, hogy idén mi is részt vehetünk a rendezvényen. Nagyon jó alkalom, hogy több embernek meg tudjuk mutatni a jégkorongot, hírt adjunk magunkról, hiszen idén az új szezonban már nem csak a hockey, hanem a korcsolya oktatás is fontos hangsúlyt fog kapni a programunkban – gyerekeket, felnőtteket, kezdőket haladókat egyaránt várunk majd.

– mondta el kérdésünkre az egyesület elnöke, Kocsis Gabriella

Az Orcas egy jótékonysági sütivásárra is várja az édesszájú vendégeket, ahol minden egyes megvásárolt finomsággal a jégpálya fejlesztését támogatják.

Szeretnénk továbbfejleszteni a jégpályát, hogy a jó hangulat és a jó közérzet a kísérők számára is biztosított legyen. Egy melegedőt és egy büfét szeretnénk létesíteni, emellett pedig egyéb infrastrukturális fejlesztéseket tervezünk.

A Szolnoki Orcas Hockey SE 2025. januárjában nyitotta meg új, fedett jégpályáját a Gáz úton, ahol nem csak jéghokis edzések de műkorcsolya oktatás is van és közösségi korcsolyázásra is adott a lehetőség. Vagyis ha beindul a szezon, akkor bárki látogathatja majd a pályát, és ha most hétvégén jó sok süti fogy, akkor egy kiadós korizás után a melegedőben szürcsölheti a forró teát egy kis falatozás kíséretében.