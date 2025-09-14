szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

2 órája

Nagy a baj Abony és Szolnok között, hatalmas késésekre kell számítani!

Címkék#Szolnok#MÁV#késés

Komoly fennakadásokat okoz egy műszaki hiba a záhonyi vasúti fővonalon, Abony és Szolnok között hibásodott meg a biztosítóberendezés – közölte a Mávinform vasárnap kora este.

Azt írták, Abony és Szolnok között meghibásodott a biztosítóberendezés, a helyreállításáig jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre, kerülő útirányon közlekedő járatokra is lehet számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Szolnok-Békéscsaba vonalon.

Meghibásodott a biztosítóberendezés, hatalmas késésekre kell számítani a szolnoki vonalakon!
Fotó: MTI/MTVA / Forrás: Illusztráció

Az MTI szerint a Tokaj és a Nyírség InterCityk a budapesti Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülőúton, Újszászon át közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. A kerülőúton a főváros felé tartó InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ott a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

A Békés InterCityk a fennakadás végéig Ferihegyen is megállnak.

A MÁV azt közölte, hogy a Budapest és Szolnok között valamennyi vonat felármentesen vehető igénybe a fennakadás végéig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu