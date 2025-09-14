Nagy a baj Abony és Szolnok között, hatalmas késésekre kell számítani!

Azt írták, Abony és Szolnok között meghibásodott a biztosítóberendezés, a helyreállításáig jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre, kerülő útirányon közlekedő járatokra is lehet számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Szolnok-Békéscsaba vonalon.

Meghibásodott a biztosítóberendezés, hatalmas késésekre kell számítani a szolnoki vonalakon!

Fotó: MTI/MTVA / Forrás: Illusztráció

Az MTI szerint a Tokaj és a Nyírség InterCityk a budapesti Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülőúton, Újszászon át közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. A kerülőúton a főváros felé tartó InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ott a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

A Békés InterCityk a fennakadás végéig Ferihegyen is megállnak.

A MÁV azt közölte, hogy a Budapest és Szolnok között valamennyi vonat felármentesen vehető igénybe a fennakadás végéig.