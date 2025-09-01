Kik lehetnek ők? Fotókon a tiszaparti új tanulói

Megkezdődött az új tanév. Újra gyermekzajtól hangosak a vármegye oktatási intézményei. Vannak kis diákok, akik ezen a napon ültek be először az iskola padjaiba. Ezzel kezdetét vette nekik a tanulás. A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium elsőseit is izgalommal várták a tanítóik, akik segítségével megismerkedtek egymással és az új környezettel.