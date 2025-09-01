Iskolakezdés
Kik lehetnek ők? Fotókon a tiszaparti új tanulói
Megkezdődött az új tanív, s akárcsak Vackor az 1.B-ben, oly izgatottan, füli érő mosollyal ültek be az iskolapadba a Tiszaparti újdonsült elsősei.
Megkezdődött az új tanév. Újra gyermekzajtól hangosak a vármegye oktatási intézményei. Vannak kis diákok, akik ezen a napon ültek be először az iskola padjaiba. Ezzel kezdetét vette nekik a tanulás. A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium elsőseit is izgalommal várták a tanítóik, akik segítségével megismerkedtek egymással és az új környezettel.
