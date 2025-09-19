szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A természet bosszúja?

1 órája

Egy apró növény, ami óriási károkat okoz – de most megmutatjuk, hogyan vegye fel a kesztyűt ellene!

Címkék#gumi#bosszúság#tüskék#királydinnye tüske#kerékpár

Se nem kerek, se nem finom és még kártékony is. A királydinnye még csak nyomokban sem hasonlít a nyári gyümölcshöz, és rengeteg kárt okoz a kerékpárosoknak. Hogyan lehet védekezni a királydinnye tüske ellene? Cikkünkből megtudja!

Avar Vanda
Egy apró növény, ami óriási károkat okoz – de most megmutatjuk, hogyan vegye fel a kesztyűt ellene!

Ezek ellen a tüskék ellen a defektjavító mit sem ér...

Fotó: Beküldött

Aki rendszeresen kerékpárral közlekedik, annak mák bizonyára volt szerencsétlensége találkozni ezzel a kis szúrós növénnyel, ami kíméletlenül elintézi a biciklikereket. A királydinnye tüske bárhol felbukkanhat és halomra szedi az „áldozatait”.

királydinnye tüske
Bal oldalon az ártatlannak tűnő növény, jobb oldalon annak titkos fegyvere a királydinnye tüske
Forrás: Illusztráció / Szoljon.hu

Alattomos kis kártevő: a királydinnye tüske

Egy kedves kis sárga virágú növény, ami azonban kemény, hegyes tüskékkel borított termésével rengeteg kárt és bosszúságot okoz a kerékpárral közlekedőknek.

Nálunk mindhárom gyerek biciklijét tönkretette egy héten belül. Ráadásul elől-hátul belefúródtak a kerekekbe, nem egy, nem kettő, de kerekenként vagy öt. Lehetett cserélni az összes belsőt, mert ezen a defektjavító nem segít. És sajnos mindenhol van belőle!

 – mesélte keserű tapasztalatát a növénnyel kapcsolatban a gyerekek édesanya, Adri.

A fás falú, gömbszerű tok 4-5 részre esik szét, és mindegyik részén 2-3 hegyes tüske található, ami könnyedén átszúrja a gumiabroncsot, de még egy vékonytalpú cipővel is „elbír”. 

A szolnoki Stop Shop Kerékpárbolt és Szerviz tulajdonosa, Balogh Sándor azt mondta, naponta 4-5 bringát visznek be hozzá a szervizbe a királydinnye miatt, de augusztusban a legnagyobb szárazság idején ez a szám 5-10 is volt. Ami elég sok.

Ilyenkor alap, hogy a belső gumit ki kell cserélni, de a munka ennél macerásabb: a külsőbe fúródott tüskéket először ki kell belőle vadászni és az is előfordul, hogy olyan sok a tüske, hogy végül az sem ússza meg a cserét

– tette hozzá a szakember.

Ez egyrészt költséges, másrészt pedig semmi garancia nincs arra, hogy a következő tekerésnél nem hajt bele az ember ismét az apró növénybe. Védekezni azonban lehet ellen!

királydinnye
”A királydinnye „áldozatai.  Naponta 4-5, de augusztusban volt ez napi 10 tönkretett kerék is
Fotó: Avar Vanda

Hogyan lehet védekezni a királydinnye tüske ellen?

Bár vannak házi praktikák – van aki tejjel, vagy slime-mal tölti fel a belső gumit, így lyukadásnál elvileg egyből tömít – mégis inkább a „bolti” megoldás a biztosabb. 

Léteznek eleve defektvédő gumik és a belsőkből is vannak vastagabbak, amelyek jobban ellenállnak ilyen esetben. Ezen kívül elérhető speciális defektvédő folyadékkal feltöltött belső is és maga a folyadék is külön megvásárolható.

 – avatott be minket Balogh Sándor, hozzátéve, hogy ezek nagymértékben csökkentik a kerék kilyukadásának esélyét, de mivel költségesebbek, nem mindenki él ezekkel.

Általában az a jellemző, hogy inkább egy-két defekt után szánják rá magukat a kerékpárosok, hogy beruházzanak ezekre.

Pedig aki egyszer „bekapja” annak lehet, hogy érdemes egyből védelmi rendszerre váltani, mert nem elég, hogy a királydinnye júniustól az első fagyokig hozza alattomos termését, de azok elszáradva még pontosan addig képesek belefúródni a kerekekbe, ameddig az útjukba kerül. Nem egyszerű tőle megszabadulni sem, mert csak utcai porszívóval, vagy seprűvel lehetne hatékonyan összeszedni amihez nagy emberi erőforrásra van szükség.

Tehát, a királydinnye nemcsak apró, hanem rendkívül kitartó ellenfél is: amíg a kerekek útjában van, addig nincs menekvés. A jó hír, hogy megfelelő védőfelszereléssel és egy kis előrelátással a biciklisek is nyerhetnek a csatában – de senki ne számítson rá, hogy teljesen legyőzhető. Azt mindenesetre érdemes alaposan megjegyezni, hogy hogy néz ki a királydinnye, hogy már messziről el tudják kerülni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu