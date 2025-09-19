Egy apró növény, ami óriási károkat okoz – de most megmutatjuk, hogyan vegye fel a kesztyűt ellene!

Aki rendszeresen kerékpárral közlekedik, annak mák bizonyára volt szerencsétlensége találkozni ezzel a kis szúrós növénnyel, ami kíméletlenül elintézi a biciklikereket. A királydinnye tüske bárhol felbukkanhat és halomra szedi az „áldozatait”.

Bal oldalon az ártatlannak tűnő növény, jobb oldalon annak titkos fegyvere a királydinnye tüske

Forrás: Illusztráció / Szoljon.hu

Alattomos kis kártevő: a királydinnye tüske

Egy kedves kis sárga virágú növény, ami azonban kemény, hegyes tüskékkel borított termésével rengeteg kárt és bosszúságot okoz a kerékpárral közlekedőknek.

Nálunk mindhárom gyerek biciklijét tönkretette egy héten belül. Ráadásul elől-hátul belefúródtak a kerekekbe, nem egy, nem kettő, de kerekenként vagy öt. Lehetett cserélni az összes belsőt, mert ezen a defektjavító nem segít. És sajnos mindenhol van belőle!

– mesélte keserű tapasztalatát a növénnyel kapcsolatban a gyerekek édesanya, Adri.

A fás falú, gömbszerű tok 4-5 részre esik szét, és mindegyik részén 2-3 hegyes tüske található, ami könnyedén átszúrja a gumiabroncsot, de még egy vékonytalpú cipővel is „elbír”.

A szolnoki Stop Shop Kerékpárbolt és Szerviz tulajdonosa, Balogh Sándor azt mondta, naponta 4-5 bringát visznek be hozzá a szervizbe a királydinnye miatt, de augusztusban a legnagyobb szárazság idején ez a szám 5-10 is volt. Ami elég sok.

Ilyenkor alap, hogy a belső gumit ki kell cserélni, de a munka ennél macerásabb: a külsőbe fúródott tüskéket először ki kell belőle vadászni és az is előfordul, hogy olyan sok a tüske, hogy végül az sem ússza meg a cserét

– tette hozzá a szakember.

Ez egyrészt költséges, másrészt pedig semmi garancia nincs arra, hogy a következő tekerésnél nem hajt bele az ember ismét az apró növénybe. Védekezni azonban lehet ellen!

”A királydinnye „áldozatai. Naponta 4-5, de augusztusban volt ez napi 10 tönkretett kerék is

Fotó: Avar Vanda

Hogyan lehet védekezni a királydinnye tüske ellen?

Bár vannak házi praktikák – van aki tejjel, vagy slime-mal tölti fel a belső gumit, így lyukadásnál elvileg egyből tömít – mégis inkább a „bolti” megoldás a biztosabb.

Léteznek eleve defektvédő gumik és a belsőkből is vannak vastagabbak, amelyek jobban ellenállnak ilyen esetben. Ezen kívül elérhető speciális defektvédő folyadékkal feltöltött belső is és maga a folyadék is külön megvásárolható.

– avatott be minket Balogh Sándor, hozzátéve, hogy ezek nagymértékben csökkentik a kerék kilyukadásának esélyét, de mivel költségesebbek, nem mindenki él ezekkel.

Általában az a jellemző, hogy inkább egy-két defekt után szánják rá magukat a kerékpárosok, hogy beruházzanak ezekre.

Pedig aki egyszer „bekapja” annak lehet, hogy érdemes egyből védelmi rendszerre váltani, mert nem elég, hogy a királydinnye júniustól az első fagyokig hozza alattomos termését, de azok elszáradva még pontosan addig képesek belefúródni a kerekekbe, ameddig az útjukba kerül. Nem egyszerű tőle megszabadulni sem, mert csak utcai porszívóval, vagy seprűvel lehetne hatékonyan összeszedni amihez nagy emberi erőforrásra van szükség.