Kivilágos kivirradtig tartott a kisújszállási fesztivál – galériával

A Kivilágos Kivirradtig Fesztivál és a főzőverseny megnyitója után átadták a Legszebb konyhakertek és a Virágos Kisújszállásért díjakat szombaton a kisújszállási városháza mögött parkban. Az estig tartó programban a színpadon helyi és neves művészek követték egymást, közben a parkban és környékén kézműves vásár, interaktív gyermekjátékok várták az érdeklődőket.

A kisújszállási városháza mögött parkban nyitották meg a Kivilágos Kivirradtig Fesztivált

Fotó: Daróczi Erzsébet

Ilyen volt a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál

Eközben a főzőverseny zsűrije Horváth Ferenc mesterséf vezetésével kóstolt és értékelt, majd átadták a pálinkaverseny és a termények versenyének díjait is. A programot veterán járművek kiállítása, erős emberek versenye is színesítette.