szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendezvény

2 órája

Kivilágos kivirradtig tartott a kisújszállási fesztivál – galériával

Címkék#Kisújszállás#Kivilágos kivirradt#rendezvény#fesztivál

Ízek, illatok, dallamok és díjak kavalkádja töltötte meg a kisújszállási városháza mögötti parkot: a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon, ahol a főzőversenytől a virágos kertek elismeréséig minden a közösség ünnepéről szólt.

Daróczi Erzsébet

A Kivilágos Kivirradtig Fesztivál és a főzőverseny megnyitója után átadták a Legszebb konyhakertek és a Virágos Kisújszállásért díjakat szombaton a kisújszállási városháza mögött parkban. Az estig tartó programban a színpadon helyi és neves művészek követték egymást, közben a parkban és környékén kézműves vásár, interaktív gyermekjátékok várták az érdeklődőket.

Kivilágos Kivirradtig Fesztivál Kisújszálláson
A kisújszállási városháza mögött parkban nyitották meg a Kivilágos Kivirradtig Fesztivált
Fotó: Daróczi Erzsébet

Ilyen volt a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál

Eközben a főzőverseny zsűrije Horváth Ferenc mesterséf vezetésével kóstolt és értékelt, majd átadták a pálinkaverseny és a termények versenyének díjait is. A programot veterán járművek kiállítása, erős emberek versenye is színesítette.

Kivilágos Kivirradtig Fesztivál Kisújszálláson

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

 

