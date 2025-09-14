2 órája
Kivilágos kivirradtig tartott a kisújszállási fesztivál – galériával
Ízek, illatok, dallamok és díjak kavalkádja töltötte meg a kisújszállási városháza mögötti parkot: a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon, ahol a főzőversenytől a virágos kertek elismeréséig minden a közösség ünnepéről szólt.
A Kivilágos Kivirradtig Fesztivál és a főzőverseny megnyitója után átadták a Legszebb konyhakertek és a Virágos Kisújszállásért díjakat szombaton a kisújszállási városháza mögött parkban. Az estig tartó programban a színpadon helyi és neves művészek követték egymást, közben a parkban és környékén kézműves vásár, interaktív gyermekjátékok várták az érdeklődőket.
Ilyen volt a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál
Eközben a főzőverseny zsűrije Horváth Ferenc mesterséf vezetésével kóstolt és értékelt, majd átadták a pálinkaverseny és a termények versenyének díjait is. A programot veterán járművek kiállítása, erős emberek versenye is színesítette.
Kivilágos Kivirradtig Fesztivál KisújszállásonFotók: Daróczi Erzsébet
