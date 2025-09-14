szeptember 14., vasárnap

Két fenevad tartja rettegésben a várost, mindent lemészárolnak, ami az útjukba kerül

Két elszabadult állat rendezett vérengzést a Tiszaföldvárhoz tartozó tanyavilágban. A két kóbor kutya már háztáji állatokra, illetve egyes hírek szerint az emberekre is rátámad. Mi a megoldás?

Major Angéla

Napok óta pánikhangulat uralkodik Tiszaföldvár egyes részein, miután két, elszabadult kóbor kutya sorra pusztít a gazdasági udvarokon. A helyiek szerint a kutyák baromfit, kecskét, sőt kutyákat és macskákat is mészárolnak, a gazdájuk elérhetetlen, a husky kutyákat pedig senki sem tudja befogni.

Két kóbor kutya támadja a háztáji állatokat Tiszaföldváron
Két kóbor kutya támad a háztáji állatokra Tiszaföldváron
Fotó: Beküldött

Két kóbor kutya tartja rettegésben a várost

A két kóbor kutya a bejegyzések szerint a belvárosban, a piac környékén is feltűntek, de hamarosan a külterületi tanyákon is megjelentek. A Szigeti tanyák lakói szerint „díbolnak”, és sem emberre, sem állatra nincsenek tekintettel. A kecskéket, baromfikat, sőt még a házi kedvenceket is megtámadják. Egy helybéli asszony megrendülten írta, hogy náluk is elpusztították a kutyájukat és hat kismacskájukat.

Szolnoki a chip, de elérhetetlen gazda

Az egyik helyi lakos chipleolvasással próbálta beazonosítani a kutyákat, az adatbázis szerint Szolnokról származnak. A megadott telefonszámot többen is hívták. Az olvasók jelzése szerint a telefonszám egy ideig kicsöngött, de sem fogadás sem visszahívás nem érkezik.

Többen jelezték a város közösségi oldalán, hogy a kutyák állatokra, és emberekre is rátámadnak, agresszíven viselkednek. Egyes vélemények szerint már nem is háziállatként viselkednek, inkább a vadonból szabadult ragadozóként. A közösségi oldalon több szülő is arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne engedjék ki egyedül a gyerekeket, és a háziállatokat is zárják el.

Kihez fordulhatnak?

A kutyák szabadon kóborolnak a belvárosban és a tanyákon. A lakosok sürgős segítséget kérnek, a háztáji állatok élete veszélyben van, a tulajdonosok anyagi károkat szenvednek.

Az Élelmiszergazdaságért és Agrárszakképzésért Felelős Államtitkárság hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint az önkormányzat feladata a belterületen kóborolt állatok begyűjtése, azonban ha veszélyes állat tartózkodik közterületen, haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget.

 

