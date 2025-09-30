Gazdájukat nem érdekli, hogyan tartja rettegésben négy kutyája egész Nagyrévet, a lakók tehetetlenek

Egy közösségi oldalon megjelent posztban figyelmeztették egymást a nagyrévi lakosok, miszerint a Nyárfásnál, a Tisza-parton ismét négy nagytestű kutya szaladgált szabadon, gazda és póráz nélkül. A helyiek szerint a látvány nemcsak nyugtalanító, hanem félelmet keltő is, hiszen bárki szembe találkozhat az állatokkal, akár egy ártatlan reggeli séta közben. A nagyrévi kóbor kutyák jelenléte súlyos veszélyforrás más kutyákra és emberekre nézve egyaránt, mely a felelőtlen állattartásra vezethető vissza. A községben előfordult már, hogy a szóban forgó ebek más kedvencére támadtak, sokan emiatt pedig már attól tartanak, hogy előbb-utóbb egy gyermek vagy idős ember is bajba kerülhet.

Kóbor kutyák miatt aggódnak a nagyrévi lakosok

Fotó: Beküldött

Tudják, kihez tartoznak a kóbor kutyák

A helyiek szerint a négy kutya nem gazdátlan, mindannyian egy nagyrévi kutyatulajdonoshoz tartoznak. A gazda portáján nincs oldalkerítés, így az állatok akadálytalanul juthatnak ki, és szabadon mászkálnak a környéken. A négyből az egyik egy fehér foltos közép-ázsiai juhászkutya, a három másik pedig fekete rottweiler-keverék. Egyenként is veszélyesek, nemhogy falkában. Az emberek elmondása alapján a gazda eddig nem tett meg minden tőle telhetőt azért, hogy megelőzze a problémát.

– Előfordult már, hogy udvarokba is bemerészkedtek, mert magukénak érzik a területet – osztotta meg hírportálunkkal tapasztalatát egy nagyrévi lakos.

Mögöttem is mászkálnak ezek a kutyák, tök para, hogy mikor támadnak meg minket

– írta posztjában egy helyi gazda.

Egy másik lakos mindeközben arról számolt be, hogy a veszélyes kutyák korábban már elpusztítottak egy telken tartott házőrzőt.

– Ha egyszer emberre támadnak, abból nagy baj lesz – tette hozzá.

Nem egyedi eset a térségben

Hasonló problémák más településeken is előfordulnak. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Tiszaföldváron például két husky tartotta rettegésben a lakosságot az elmúlt hetekben. A kutyák sorra pusztítottak a gazdasági udvarokon, baromfit, kecskét, sőt más kutyákat és macskákat is megtámadtak. A gazdájuk elérhetetlen volt, a kutyákat pedig senki sem tudta befogni.