Veszély a Tisza-parton

2 órája

Gazdájukat nem érdekli, hogyan tartja rettegésben négy kutyája egész Nagyrévet, a lakók tehetetlenek

Címkék#nagyrévi#Tisza – part#kóbor kutyák

Félelem és bizonytalanság uralkodik a nagyrévi Tisza-parton. A kóbor kutyák jelenléte egyre nagyobb aggodalmat kelt a helyiekben.

Major Angéla

Egy közösségi oldalon megjelent posztban figyelmeztették egymást a nagyrévi lakosok, miszerint a Nyárfásnál, a Tisza-parton ismét négy nagytestű kutya szaladgált szabadon, gazda és póráz nélkül. A helyiek szerint a látvány nemcsak nyugtalanító, hanem félelmet keltő is, hiszen bárki szembe találkozhat az állatokkal, akár egy ártatlan reggeli séta közben. A nagyrévi kóbor kutyák jelenléte súlyos veszélyforrás más kutyákra és emberekre nézve egyaránt, mely a felelőtlen állattartásra vezethető vissza. A községben előfordult már, hogy a szóban forgó ebek más kedvencére támadtak, sokan emiatt pedig már attól tartanak, hogy előbb-utóbb egy gyermek vagy idős ember is bajba kerülhet.

Kóbor kutyák miatt aggódnak a nagyrévi lakosok
Kóbor kutyák miatt aggódnak a nagyrévi lakosok
Fotó: Beküldött

Tudják, kihez tartoznak a kóbor kutyák

A helyiek szerint a négy kutya nem gazdátlan, mindannyian egy nagyrévi kutyatulajdonoshoz tartoznak. A gazda portáján nincs oldalkerítés, így az állatok akadálytalanul juthatnak ki, és szabadon mászkálnak a környéken. A négyből az egyik egy fehér foltos közép-ázsiai juhászkutya, a három másik pedig fekete rottweiler-keverék. Egyenként is veszélyesek, nemhogy falkában. Az emberek elmondása alapján a gazda eddig nem tett meg minden tőle telhetőt azért, hogy megelőzze a problémát.

– Előfordult már, hogy udvarokba is bemerészkedtek, mert magukénak érzik a területet – osztotta meg hírportálunkkal tapasztalatát egy nagyrévi lakos.

Mögöttem is mászkálnak ezek a kutyák, tök para, hogy mikor támadnak meg minket

– írta posztjában egy helyi gazda. 

Egy másik lakos mindeközben arról számolt be, hogy a veszélyes kutyák korábban már elpusztítottak egy telken tartott házőrzőt. 

– Ha egyszer emberre támadnak, abból nagy baj lesz – tette hozzá.

Nem egyedi eset a térségben

Hasonló problémák más településeken is előfordulnak. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Tiszaföldváron például két husky tartotta rettegésben a lakosságot az elmúlt hetekben. A kutyák sorra pusztítottak a gazdasági udvarokon, baromfit, kecskét, sőt más kutyákat és macskákat is megtámadtak. A gazdájuk elérhetetlen volt, a kutyákat pedig senki sem tudta befogni.

Mit mond a jogszabály?

Az Élelmiszergazdaságért és Agrárszakképzésért Felelős Államtitkárság hivatalos tájékoztatása szerint:

  • az önkormányzat feladata a belterületen kóborló állatok begyűjtése,
  • ugyanakkor ha veszélyes állat tartózkodik közterületen, azt haladéktalanul jelenteni kell a rendőrségnek.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Fogytán a lakók türelme

A nagyrévi gazdák félelme mindennapossá vált, többen már nem mernek a Tisza-parton sétálni, mert tartanak a veszélyes kutyák támadásától. A helyiek aggodalma nő, attól tartanak, hogy a kutyák már nemcsak állatokra, hanem emberekre is rátámadnak. A problémát már jelezték természetesen az önkormányzat felé.

Én már bejelentettem, de még nem történt lépés. Szinte tehetetlenek vagyunk

– írta egy helyi lakos. A környékbeliek most abban bíznak, hogy mielőbb megoldás születik, és nem kell újabb áldozat ahhoz, hogy biztonságban élhessenek.

 

