Átkelés
2 órája
Itt a hivatalos bejelentés a Tiszaroff és a Tiszasüly közötti kompról
Ismét várja az utasokat a tiszaroffi rév.
Szeptember 22-én, hétfőn újraindult a kompközlekedés Tiszaroff és a Tiszasüly között – tájékoztatott hivatalos oldalán a tiszaroffi önkormányzat. A komp 7 és 17 óra között fogadja az utasokat.
8 órája
8 órája
