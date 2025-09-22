szeptember 22., hétfő

Átkelés

2 órája

Itt a hivatalos bejelentés a Tiszaroff és a Tiszasüly közötti kompról

Címkék#komp#közlekedés#rév

Ismét várja az utasokat a tiszaroffi rév.

Rózsa Róbert

Szeptember 22-én, hétfőn újraindult a kompközlekedés Tiszaroff és a Tiszasüly között – tájékoztatott hivatalos oldalán a tiszaroffi önkormányzat. A komp 7 és 17 óra között fogadja az utasokat.

 

