Ezt a szeptemberi menetrendet érdemes megjegyezniük a Szolnok környékén élőknek

Folyamatosan „úton van" a kormányablakbusz a Jászkunságban is. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember első felében több Szolnok környéki település is bekerült a menetrendbe.

Több Szolnok környéki településre érkezik a kormányablakbusz szeptember első felében

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Bejárja a kormányablakbusz Szolnok környékét

Szeptember 3-án, szerdán négy település lakói kapnak segítséget a hatósági járatok által. Reggel nyolc és délelőtt tíz óra között a tószegi könyvtárnál várják az ügyfeleket, majd fél tizenegytől délig Tiszavárkonyban az önkormányzat épületénél parkol le a kormányablakbusz. Innen Tiszajenőre gurul a jármű, ahol délután fél egytől kettő óráig nyújtanak segítséget a lakosságnak hivatalos iratokkal kapcsolatban. Az aznapi utolsó helyszín: Vezsenyen a községházánál 14.30 és négy óráig.

Szeptember 5-én két települést keres fel a hivatali jármű. Reggel nyolc és délelőtt fél tizenegy között a besenyszögi piactéren várják az ügyintézők a településen élőket, majd tizenegy órától egy óráig Tiszasülyön az Önkormányzati Hivatalnál állomásozik a kormányablakbusz.

A jövő hét legelején, vagyis szeptember 8-án, hétfőn négy település lesz érintett, az alábbi menetrend szerint.