51 perce
Ezt a szeptemberi menetrendet érdemes megjegyezniük a Szolnok környékén élőknek
Fontos és sokakat érintő szolgáltatás érkezik a Szolnok környéki településekre szeptember első felében. Már megvannak a helyszínek és az időpontok, mutatjuk, mikor érkezik házhoz a vármegyei kormányablakbusz.
Folyamatosan „úton van" a kormányablakbusz a Jászkunságban is. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember első felében több Szolnok környéki település is bekerült a menetrendbe.
Bejárja a kormányablakbusz Szolnok környékét
Szeptember 3-án, szerdán négy település lakói kapnak segítséget a hatósági járatok által. Reggel nyolc és délelőtt tíz óra között a tószegi könyvtárnál várják az ügyfeleket, majd fél tizenegytől délig Tiszavárkonyban az önkormányzat épületénél parkol le a kormányablakbusz. Innen Tiszajenőre gurul a jármű, ahol délután fél egytől kettő óráig nyújtanak segítséget a lakosságnak hivatalos iratokkal kapcsolatban. Az aznapi utolsó helyszín: Vezsenyen a községházánál 14.30 és négy óráig.
Szeptember 5-én két települést keres fel a hivatali jármű. Reggel nyolc és délelőtt fél tizenegy között a besenyszögi piactéren várják az ügyintézők a településen élőket, majd tizenegy órától egy óráig Tiszasülyön az Önkormányzati Hivatalnál állomásozik a kormányablakbusz.
A jövő hét legelején, vagyis szeptember 8-án, hétfőn négy település lesz érintett, az alábbi menetrend szerint.
- Csataszög - Önkormányzati Hivatal 8:15-9:45
- Nagykörű - Főtér 10:15-11:45
- Hunyadfalva - Önkormányzati Hivatal 12:15-13:45
- Kőtelek - Községháza 14:00-15:30
Fontos fejlesztés valósult meg a nagykunsági városban: erre költötték a 100 millió forintot
Hogy tehették ezt ezzel az imádnivaló kiskutyával? Mutatjuk Dana nem mindennapi történetét!