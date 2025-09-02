szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érkezik a kormányablakbusz

28 perce

Ezt a szeptemberi menetrendet érdemes megjegyezniük a Szolnok környékén élőknek

Címkék#kormányablak#kormányablakbusz#ügyintézés

Fontos és sokakat érintő szolgáltatás érkezik a Szolnok környéki településekre szeptember első felében. Már megvannak a helyszínek és az időpontok, mutatjuk, mikor érkezik házhoz a vármegyei kormányablakbusz.

Rimóczi Ágnes

Folyamatosan „úton van" a kormányablakbusz a Jászkunságban is. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember első felében több Szolnok környéki település is bekerült a menetrendbe.

kormányablakbusz Szolnok környéke
Több Szolnok környéki településre érkezik a kormányablakbusz szeptember első felében
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Bejárja a kormányablakbusz Szolnok környékét

Szeptember 3-án, szerdán négy település lakói kapnak segítséget a hatósági járatok által. Reggel nyolc és délelőtt tíz óra között a tószegi könyvtárnál várják az ügyfeleket, majd fél tizenegytől délig Tiszavárkonyban az önkormányzat épületénél parkol le a kormányablakbusz. Innen Tiszajenőre gurul a jármű, ahol délután fél egytől kettő óráig nyújtanak segítséget a lakosságnak hivatalos iratokkal kapcsolatban. Az aznapi utolsó helyszín: Vezsenyen a községházánál 14.30 és négy óráig.

Szeptember 5-én két települést keres fel a hivatali jármű. Reggel nyolc és délelőtt fél tizenegy között a besenyszögi piactéren várják az ügyintézők a településen élőket, majd tizenegy órától egy óráig Tiszasülyön az Önkormányzati Hivatalnál állomásozik a kormányablakbusz.

A jövő hét legelején, vagyis szeptember 8-án, hétfőn négy település lesz érintett, az alábbi menetrend szerint.

  • Csataszög - Önkormányzati Hivatal 8:15-9:45 
  • Nagykörű - Főtér 10:15-11:45
  • Hunyadfalva - Önkormányzati Hivatal 12:15-13:45
  • Kőtelek - Községháza 14:00-15:30

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu