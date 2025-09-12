szeptember 12., péntek

Nő a fertőzésveszély

3 órája

Újra berobbanhat a Covid, ebben a városban nőhet a fertőzöttek száma

Címkék#koronavírus-koncentráció#Szolnok#NNGYK#koronavírus

Az utóbbi hetekben ismét változások látszanak a hazai járványhelyzetben. A friss adatok szerint a koronavírus szennyvízből kimutatott koncentrációja több városban is emelkedést mutat, ami a következő időszakban a fertőzések számának növekedését vetíti előre. Szolnok is érintett.

Szoljon.hu

A legfrissebb adatok szerint a koronavírus szennyvízből kimutatott koncentrációja ismét emelkedést mutat Magyarországon – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentéséből. A 36. naptári héten országos szinten enyhe növekedést mértek, különösen Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán.

emelkedik a koronavírus szennyvízből kimutatott koncentrációja
Ahogyan a térképen is látható, Szolnokon emelkedik a koronavírus szennyvízből kimutatott koncentrációja
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK)

Az adatok szerint emelkedik Szolnokon a koronavírus szennyvízből kimutatott koncentrációja

A 36. naptári héten országos szinten enyhe emelkedést mutatott a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja. A részletes adatok alapján Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán emelkedő tendencia látható, míg 18 ellátási területen stagnálás tapasztalható. Csökkenés egyedül Salgótarján mintáiban volt észlelhető.

Az NNGYK szakemberei kiemelték: a szennyvízben kimutatott változások előre jelezhetik a fertőzésszámok alakulását, így a következő hetekben emelkedő esetszámokra lehet számítani.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

A szennyvízből történő koronavírus-kimutatás 2020 júliusa óta zajlik hazánkban. A mintavételi helyek kijelölésekor arra törekedtek, hogy a vizsgálatok az ország minél nagyobb részét lefedjék. Így kerültek be a rendszerbe a vármegyeszékhelyek, Budapest és agglomerációja, valamint öt további nagyobb település. Ezek adatai együttesen a hazai lakosság több mint 40%-át reprezentálják.

A mintákat a szennyvíztelepek üzemeltetői veszik, majd a kormányhivatalok népegészségügyi munkatársai szállítják be az NNGYK laborjába. Ott a vizsgálat a mintavételt követő 48 órán belül megkezdődik. A folyamat során a vízben lévő szennyeződéseket eltávolítják, a vírusrészecskéket ultraszűréssel koncentrálják, majd a nukleinsavból digitális PCR technológiával mérik a koncentrációt.

Miért fontos ez?

A szennyvízvizsgálat nagy előnye, hogy korán jelezheti a járványhullámok közeledtét. Ez segíti a döntéshozókat és az egészségügyi rendszert abban, hogy időben reagáljanak a változó járványhelyzetre.

A variánsok meghatározása is része a munkának: az NNGYK újgenerációs szekvenálással azonosítja a vírusváltozatokat, majd bioinformatikai elemzéssel pontosítják az adatokat.

A legfrissebb adatok tehát arra figyelmeztetnek, hogy a COVID–19 továbbra is jelen van, és a következő hetekben fokozódhat a fertőzési kockázat.

