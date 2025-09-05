Aranylakodalom és születésnapok – több jubileumot is ünnepelt a község

A község önkormányzati oldalának tájékoztatása szerint, Pásztor Roland polgármester, és Sáfár Anna önkormányzati képviselő Angyal Lászlónét és Bakos Lászlónét köszöntötték 80. születésnapjuk alkalmából egy-egy csokor színes virággal.

A kőröstetétleni Angyal Lászlónét köszöntötték otthonában

Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

Néhány nappal később ismét egy jubileumi születésnapot ünnepeltek a községben. Dr. Lakos Lászlót köszöntötte a település polgármestere, és Farkas Mónika önkormányzati képviselő.

Dr. Lakos László köszöntése 80. születésnapján

A község két lakosa, Balla Ferencné és Balla Ferenc 50. házassági évfordulójukat ünnepelték. A jeles alkalomból a település vezetője is felköszöntötte a házaspárt.