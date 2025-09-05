szeptember 5., péntek

50 éve jóban-rosszban

1 órája

Aranylakodalom és születésnapok – több jubileumot is ünnepelt a község

Címkék#idősköszöntés#jubileum#polgármester#csokor

Kőröstetétlenen több jubileumi évnek örvendő lakost is köszöntöttek az elmúlt napokban. Nemcsak születésnapokat, hanem házassági évfordulót is ünnepeltek a községben.

Nyitrai Fanni

A község önkormányzati oldalának tájékoztatása szerint, Pásztor Roland polgármester, és Sáfár Anna önkormányzati képviselő Angyal Lászlónét és Bakos Lászlónét köszöntötték 80. születésnapjuk alkalmából egy-egy csokor színes virággal. 

A kőröstetétleni Angyal Lászlónét köszöntötték otthonában
Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

Néhány nappal később ismét egy jubileumi születésnapot ünnepeltek a községben. Dr. Lakos Lászlót köszöntötte a település polgármestere, és Farkas Mónika önkormányzati képviselő.

önkormányzat köszöntötte dr. Lakos Lászlót
Dr. Lakos László köszöntése 80. születésnapján
Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

A község két lakosa, Balla Ferencné és Balla Ferenc 50. házassági évfordulójukat ünnepelték. A jeles alkalomból a település vezetője is felköszöntötte a házaspárt.

Aranylakodalmát ünnepelte Balla Ferenc és felesége
Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

 

